Fiori d’arancio in casa Lazio: calciatore pronto a convolare a nozze

Una nuova stagione per la Serie A sta per volgere al termine e a quanto pare i giocatori della Lazio sono pronti per una grande festa da mettere in atto in procinto di fiori d’arancio per uno dei calciatori titolari. Ecco di chi si tratta.

Nel corso degli ultimi mesi sono stati molti i giocatori della Lazio ad essere protagonisti dell’attenzione dei media, dominando le scene anche nel campo del gossip grazie al racconto delle loro vicende personali.

Nel frattempo, però, sembrerebbe che la finale del campionato di Seria A potrebbe anche un evento mondano in grado di dominare la stagione e le pagine dei magazine di cronaca rosa… come appunto un matrimonio?

Fiori d’arancio in casa Lazio

Recentemente a dominare le pagine di cronaca rosa è stata una delle coppie super protagonista anche dei social da diversi mesi a questa parte, ovvero quella formata da Chiara Nasti e Matteo Zaccagni.

Non a caso sono proprio il calciatore e l’influencer ad essere protagonisti dei media in queste ore, dato che ben presto la Nasti e Zaccagni potrebbero convolare a nozze in concomitanza con il primo anniversario d’amore?

Il gossip che scuote il web

Ebbene sì, la storia d’amoree tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno vivendo una bellissima ed importantissima storia d’amore, in un primo tempo volutamente tenuta segreta ai media e che ben presto potrebbe condurre entrami a passare allo step successivo della loro relazione.

Da qualche settimana e questa parte, dunque, sono diventati sempre più insistenti i rumors circa le imminenti nozze per la famosa coppia formata dal calciatore del Lazio e la nota influencer campana… rumors che, però, almeno per il momento non trovano una reale conferma dato che né Chiara Nasti e né tanto meno Mattia Zaccagni hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito, ma fonti vicine alla coppia parlano di un anticipo di preparativi per i fatidici fori d’arancio. Quindi, non resta che attendere un post ufficiale da parte della famosa coppia?