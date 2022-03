Gonzalo Higuain, spunta una gravissima accusa sull’ex attaccante di Napoli e Juventus: “Non è come sembra”

Gonzalo Higuain è stato uno degli attaccanti più determinanti degli ultimi venti anni. Nonostante la sua carriera luminosa, sono arrivate delle parole durissime da parte di un personaggio insospettabile che aprono un nuovo scenario sul giocatore.

Higuain è sempre stato un giocatore che ha fatto parlare di sé sia per le prestazioni sul rettangolo di gioco sia per alcune sue decisioni molto criticate dalla stampa e dai tifosi. L’attaccante argentino, ora in MLS con l’Inter Miami, non ha potuto ignorare le parole dure spese sul suo conto.

Gonzalo Higuain è stato a lungo uno degli attaccanti più forti del panorama europeo e mondiale. Dotato di una tecnica raffinatissima e di un senso del gol fuori dal comune, il Pipita non ha attirato le simpatie di tutto il mondo del calcio per alcune scelte prese nel corso della sua carriera.

Quella più clamorosa, il passaggio dal Napoli alla Juventus nell’estate del 2016 per 90 milioni di euro. In una sessione di calciomercato è passato da essere l’idolo di una città a essere definito con parole decisamente sprezzanti dai suoi ex tifosi. Arrivato dal Real Madrid nel 2013, Higuain ha raggiunto l’apice della sua carriera con la maglia partenopea, con la quale ha raggiunto il record di gol in una singola stagione di Serie A: ben 36.

Alla Juventus, soprattutto nella prima stagione, ha continuato ad essere decisivo, prima di perdersi un po’ negli ultimi anni in Europa tra Milan e Chelsea. Ora Higuain è all’Inter Miami di proprietà di Beckham in MLS, ma pare che le critiche per lui non siano ancora arrivate all’epilogo finale.

Parole durissime contro di lui: “Non è come sembra”

Negli ultimi giorni Higuain aveva parlato con molto entusiasmo della sua avventura in America. Nonostante il livello sia molto più basso a causa della giovane età del campionato, non ci sono le elevate pressioni dei campionati europei. Ciò permette al Pipita di viversi l’esperienza al meglio, senza invidia o cattiveria da parte di nessuno.

Poche ore dopo queste dichiarazioni, sono però arrivate delle parole che potrebbero far ricredere Higuain sulle sue ultime affermazioni. Infatti Fabian Herbers, giocatore del Chicago Fire, squadra che milita nello stesso girone della Eastern Conference, ha riservato critiche asprissime nei confronti dell’attaccante argentino. L’attaccante tedesco ha detto di Higuain: “E’ patetico, la sua presenza in campo è negativa per i suoi compagni. Da lui ti aspetti che sia un leader, che possa trascinare la squadra, e invece è tutto il contrario. E lo si capisce da subito, dal linguaggio negativo del suo corpo”

Herbers ha poi concluso: “Da lui non voglio niente, nemmeno la maglia“. Dichiarazioni forti che non lasceranno sicuramente indifferente il Pipita, pronto a rispondere sul campo al suo avversario.