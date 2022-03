Inter, uno dei titolari convola a nozze: ecco di chi si tratta

Giorni di grande festa in casa Inter, qui dove uno dei titolari ha da poco annunciato l’imminente arrivo delle nozze che gli permetteranno di realizzare il grande sogno d’amore con la propria compagna.

Nel corso dei mesi abbiamo avuto modo di leggere numerose notizie che riguardano i giocatori titolari dell’Inter, quiz dove molti di loro hanno avuto modo di far parlare di sé nei magazzini di cronaca rosa e non solo.

In queste ora parla da padrona nei vari magazine e siti di gossip troviamo un’incredibile notizia secondo cui uno dei giocatori della squadra ben presto con volerà a nozze, un lieto annuncio che segue così quello della paternità…. Avete capito di chi si tratta?

Fiori d’arancio in casa Inter: chi convola a nozze?

Ebbene sì, in questi anni a tenere banco nel mondo del web troviamo l’incredibile notizia che riguarda l’imminente matrimonio di uno dei giocatori titolari della squadra.

Il protagonista del gossip in questione è il calciatore Alessandro Bastoni che insieme alla compagna Camilla Bresciani è da poco diventato papà per la prima volta della piccola Azzurra. L’annuncio riguardante la promessa d’amore arriva proprio dalla pagina della giovane influencer e in men che non si dica ha fatto il giro del web.

“Ti prometto di aiutarti ed amare la vita…”

L’estate 2022 quindi potrebbe fare da perfetta cornice alla coppia formata da Alessandro Bastone e Camilla Bresciani, i quali nel corso delle ultime settimane si sono giurati amore eterno con la promessa di convolare a nozze e realizzare così un grandissimo sogno per la loro famiglia appena nata.

A raccontare tutto nel dettaglio e stato proprio camminare si su Instagram ha scritto le seguenti parole: “Ti prometto di aiutarti ad amare la vita, di trattarti sempre con tenerezza e di avere la pazienza che l’amore richiede. Di parlare quando le parole sono necessarie e di restare in silenzio quando non lo sono, e di vivere nel calore del tuo cuore e considerarlo casa mia. Io prometto di amarti ardentemente in ogni tuo momento, ora e per sempre. Prometto di non dimenticare mai che questo è un amore che capita una volta nella vita e di sapere sempre nel profondo della mia anima che qualunque difficoltà possa riuscire a dividerci troveremo sempre la strada per ritrovarci. Ieri, ho detto Sì all’uomo della mia vita. Ti amo”.