Futuro Lewandowski, altro che Bayern! Arriva la decisione spiazzante del calciatore

Robert Lewandowki ha le idee chiare per quanto riguarda il suo futuro. L’attaccante polacco lascerà il Bayern Monaco per una nuova incredibile avventura nella sua carriera.

Lewandowski è uno degli attaccanti più forti e prolifici d’Europa degli ultimi anni. Dopo aver sfiorato il Pallone D’Oro nella scorsa stagione, non ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco per il prolungamento di contratto. Lewandowski è pronto per una nuova sfida fuori dalla Germania.

Ci sono giocatori che sono come il vino: più invecchiano e più migliorano. Uno di questi è Robert Lewandowski, che all’età di 33 anni è ancora e sempre di più uno degli attaccanti più forti del panorama mondiale. Dopo aver vinto tutto con il Bayern Monaco sia a livello di squadra che a livello personale, potrebbe essere arrivato il momento per lui di cambiare aria.

Lewandowski termina il suo contratto con la squadra tedesca nell’estate del 2023 e non ha intenzione di rinnovare il suo legame per intraprendere nuove sfide nella sua carriera. Nonostante sia ancora uno dei migliori giocatori del mondo, l’attaccante polacco sta vivendo gli ultimi anni di carriera al top.

Le indiscrezioni avevano messo il polacco nell’orbita del Real Madrid per i prossimi mercati, ma sembra che la squadra di Ancelotti sia più disposta a fare un investimento importante per aggiudicarsi sia Mbappé che Haaland al termine della stagione.

LEGGI ANCHE –> Abramovich, non solo il Chelsea: il dettaglio scioccante svelato dai media britannici

Una nuova sfida sia a livello sportivo che a livello umano

Nonostante il difficile approdo al Real Madrid, le indiscrezioni confermano la volontà della famiglia del giocatore polacco di vivere in Spagna nei prossimi anni. Lewandowski ha aperto le porte per lasciare il Bayern Monaco a breve per cercare nuove sfide in diverse competizioni.

Come riportato da Paco García Caridad al Chiringuito, Robert Lewandowski è una vera opzione per rafforzare la rosa dell’Atletico Madrid per la prossima stagione. Una notizia che può cambiare l’ordine gerarchico della Liga e può confermare la continuità di Diego Pablo Simeone al Wanda Metropolitano. L’Atletico Madrid, infatti, è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione visto che il contratto di Luis Suarez scadrà in estate e non sembra esserci alcuna intenzione di rinnovarlo.

LEGGI ANCHE –> Guardiola sconvolge il mondo del calcio con una confessione clamorosa: ‘Ecco chi sarà il mio erede’

Il polacco sarebbe un acquisto importantissimo perché collocherebbe il club tra i principali favoriti per vincere la Champions League e rivincere la Liga, dopo un anno complicato con scarsi risultati in tutte le competizioni.