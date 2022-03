Guerra Russia Ucraina – La FIFA prende una decisione: l’importante annuncio

La FIFA ha deciso di contribuire attivamente nella drammatica situazione della guerra in Ucraina. L’annuncio di Infantino spiega le ragioni che l’hanno portata a tale gesto.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha spiegato l’iniziativa promossa dalla FIFA per intervenire in maniera concreta in questo momento tragico vissuto dal paese ucraino.

Il drammatico momento della guerra in Ucraina ha colpito anche il mondo del calcio. Sono tante le decisioni e le iniziative che si stanno portando a termine per aiutare il più possibile chi è coinvolto nell’incubo del conflitto. Allo stesso tempo, sono numerosi gli sportivi che si sono schierati in prima persona in difesa del paese e coloro che hanno mostrato la propria solidarietà al popolo ucraino, con parole, azioni e gesti concreti.

Tra chi ha deciso di schierarsi in maniera attiva vi è la FIFA, che dopo aver escluso la Russia dalle qualificazioni per i Mondiali del Qatar, ha reso nota un’importante decisione per aiutare il popolo ucraino, sempre più devastato dal conflitto.

Ucraina, l’importante contributo della FIFA

La Federcalcio Internazionale ha deciso anche in questo caso di scendere in campo e non restare indifferente: è stata infatti inviata una prima spedizione di aiuti umanitari alla Federcalcio ucraina (Uaf).

Per mostrare la propria vicinanza e contribuire nel concreto, la Fifa ha inviato un milione di dollari per le vittime della guerra e per sopperire alla crisi umanitaria in Ucraina. Una cifra che dovrebbe aiutare a “soddisfare i bisogni che sono stati individuati come i più urgenti”, si è confermato in un comunicato emanato. La Fifa è pronta ad agire fornendo l’assistenza necessaria alle comunità calcistiche ucraine e della ragione: i primi mezzi di soccorso sarebbero già stati inviati.

Le parole del presidente Infantino

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha voluto dire la sua sull’iniziativa promossa dalla federazione di cui è a capo. Un gesto per far fronte alle necessità più urgenti che servono in questo momento ad un popolo devastato dal conflitto.

Infantino ha commentato l’azione ideata dalla Fifa con le seguenti dichiarazioni: “Il nostro scopo è contribuire alla causa e sostenere il popolo ucraino e coloro che sono fuggiti dalla guerra. La Fondazione è pronta ad aiutare in cooperazione con la comunità calcistica ucraina e regionale”.