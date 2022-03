PSG – Pochettino è una furia, la situazione precipita: volano parole grosse, ecco cosa è successo

L’allenatore del Psg Mauricio Pochettino non le ha mandate a dire ai suoi dopo la pesante sconfitta contro il Monaco: punta il dito e lancia pesantissime accuse.

L’eliminazione dalla Champions League subita dal Real Madrid ha spento la luce in casa Paris Saint-Germain gettando ombre sul futuro del club. I tifosi sono infuriati con società e gruppo squadra, e ieri è arrivata l’ennesima figuraccia di una stagione da dimenticare in fretta.

Era il 14 agosto dell’anno scorso quando il Paris Saint-Germain presentava al Parco dei Principi i nuovi cinque super acquisti della sessione estiva di calciomercato: Gianluigi Donnarumma, Georgino Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos e, soprattutto, Lionel Messi.

Con giocatori del genere, insieme ad altri fuoriclasse come Neymar, Mbappé e Di Maria, il Psg avrebbe dovuto rappresentare a mani basse la squadra più forte del mondo. Quei venti minuti finali al Santiago Bernabeu hanno però cambiato tutto, gettando la squadra francese nell’oblio. I tifosi hanno iniziato a contestare le stelle del club per l’ennesima delusione europea.

La pesante sconfitta per 3-0 subita per mano del modesto Monaco, attualmente settimo in Ligue 1 e reduce dall’eliminazione contro lo Sporting Braga agli ottavi di Europa League, ha mandato su tutte le furie Mauricio Pochettino. L’allenatore ha fatto mea culpa ma ha anche accusato i giocatori per l’approccio imbarazzante avuto all’inizio della partita.

Pochettino, che frustrazione: “Il club merita di meglio”

Nella partita contro la squadra del Principato l’allenatore argentino ha schierato la migliore formazione possibile, con Wijnaldum, Neymar e Mbappé in attacco viste le indisponibilità di Messi e Di Maria. Nonostante ciò, una doppietta di Ben Yedder e un gol di Volland hanno abbattuto il fragile muro di Donnarumma & company. Al termine del match, Pochettino si è presentato ai microfoni mostrando tutta la sua delusione per l’atteggiamento dei suoi.

Le sue parole sono state chiare e dirette: “Perdere così è inaccettabile, non si può cominciare così una partita. E’ inaccettabile, c’è da vergognarsi. Bisogna cancellare tutto ciò e andare avanti cancellando anche la frustrazione per la Champions dando il meglio di noi per il club”. Il Psg è andato incontro a un’ennesima figuraccia che ha confermato ancora di più la stagione fallimentare del club di Al-Khelaifi. Nonostante questa sconfitta non cambi gli equilibri del campionato, visti i i dodici punti di vantaggio sul Marsiglia secondo, è inaccettabile per una squadra con individualità così forti andare incontro a figuracce simili.

Anche se il Psg dovesse concludere la stagione in modo dignitoso, è probabile che saranno molti i cambiamenti in vista della prossima stagione. Dalla dirigenza, all’allenatore fino ai giocatori, tutti sono sotto esame dopo il disastro combinato fino a ora.