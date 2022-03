Guerra Russia Ucraina – Colpito un altro top club mondiale, le conseguenze sono drastiche

Continuano ad arrivare sanzioni per gli atleti e i club russi a causa dell’invasione in Ucraina di Putin: l’ultima novità fa rabbrividire i tifosi.

Un’idea innovativa per rinnovare il mondo del calcio è andata in frantumi poche ore fa. La Russia sta pagando le conseguenze di una decisione, quella di iniziare una guerra, criticata da ogni angolo del globo.

È da ormai un mese che tutto il mondo si è ritrovato a fare i conti con una guerra che nessuno si auspicava iniziasse. L’invasione della Russia in territorio ucraino voluta da Putin ha indignato ogni angolo del pianeta e mandato in sofferenza un intero popolo distrutto da tutte le conseguenze che porta un conflitto.

Anche il calcio è lo sport in generale stanno subendo le ripercussioni di ciò che sta accadendo in questi giorni, anche se ovviamente in modo meno drammatico. I provvedimenti presi sono già stati numerosi ed esemplari: è nota la storia di Abramovich e degli altri oligarchi russi, così come l’esclusione delle squadre russe dalle competizioni FIFA e UEFA.

Inoltre sono da sottolineare anche le decisioni di alcuni club europei di interrompere le loro collaborazioni con sponsor russi. Gli esempi più lampanti sono stati quelli dello Schalke 04 con Gazprom oppure dell’Everton con USM, Megafon e Yota. Nelle ultime ore è arrivata però la notizia di una partnership che ha deciso di interrompere ogni collaborazione con un club russo: ecco i risvolti.

Decisione epocale, nessuna collaborazione con un paese belligerante: ecco chi è finito male

Il mondo del calcio sta cadendo economicamente nel baratro e per questo molti club stanno cercando dei modi per autosostenersi e sopravvivere in tempi difficili come quelli attuali. Una squadra russa è stata la prima a prendere la decisione di coinvolgere i propri tifosi con scelte che avrebbero influenzato direttamente ogni aspetto del club.

Si tratta dello Spartak Mosca, la squadra di calcio di maggior successo in Russia con il record di vittorie nella Premier League russa (ben dieci campionati vinti) e recentemente avversaria del Napoli nei gironi di Europa League. In quanto tale, il club gode di un enorme seguito sui social media, con oltre 5,5 milioni di fans. Ha persino chiuso il 2021 come la squadra di calcio più popolare del mondo su TikTok, con oltre 25 milioni di interazioni mensili. Lo Spartak Mosca stava entrando nella storia come la prima squadra russa a rilasciare un fan token in collaborazione con Socios, che avrebbe consentito ai tifosi di scegliere il design delle divise, i numeri di maglia per i nuovi acquisti, le canzoni dei festeggiamenti e altri argomenti relativi ai fan, oltre che godere di sconti e promozioni esclusive.

A seguito dell’attacco di Putin però, Socios ha fatto sapere di aver interrotto ogni collaborazione con lo Spartak Mosca e più in generale con ogni società russa.