Monza, Berlusconi non si ferma: nel mirino tre colpi da una big

Il Monza del patron Silvio Berlusconi sogna in grande. Nel mirino dell’ex Milan, infatti, ci sarebbero tre colpi provenienti da una big del campionato italiano.

Dopo la promozione ai playoff i brianzoli sono pronti ad affrontare il primo campionato di Serie A della loro storia.

La magica coppia che ha fatto le fortune del Milan, Berlusconi-Galliani, è pronta a regalare ai propri tifosi una squadra da sogno.

Monza attivissimo sul mercato, definiti i primi colpi

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani fanno sono tornati in Serie A e lo hanno fatto in grande stile. Dopo tre anni di gestione, infatti, i biancorossi si sono resi protagonisti di una doppia promozione che li ha portati dalla Serie C alla prima storica partecipazione in Serie A. Come si sa “l’appetito vien mangiando” e alla coppia d’oro artefice della gloria del Milan la fame è venuta. Berlusconi ha liberato il Condor che ha già messo a segno i primi due colpi. Il primo è il difensore Andrea Ranocchia svincolatosi dall’Inter, di cui era stato anche capitano. Ranocchia è stato convinto dal progetto ambizioso che sta prendendo forma in Brianza. L’altro colpo l’ad Galliani, anche se ancora manca l’ufficialità, lo ha messo a segno per blindare la propria porta. Si tratta di Alessio Cragno del Cagliari sulla quale c’erano diversi club, tra cui la Fiorentina.

Non finisce qui, il Condor è scatenato: tre acquisti da una big

Galliani e Berlusconi, però, non intendono di certo fermarsi qui. Sono tanti, infatti, i nomi circolati in orbita Monza. I più gettonati al momento sono: Carboni e Joao Pedro del Cagliari, Pinamonti tornato all’Inter dopo il fruttuoso prestito all’Empoli e Antonio Candreva della Sampdoria. Oltre a questi nomi già noti i brianzoli starebbero, inoltre, lavorando ad un triplo colpo da una big della Serie A. I giocatori messi nel mirino sono: Matteo Lovato, Nicolò Cambiaghi e Matteo Pessina.

L’attaccante classe 2000 si è messo in mostra al Pordenone e la Dea potrebbe aprire al prestito per fargli accumulare esperienza in massima serie. Discorso simile per il difensore, anche lui classe 2000, che a differenza del compagno vanta una maggiore esperienza in Serie A.

Il sogno di Berlusconi e Galliani, però, è quello di riportare a casa Matteo Pessina. Il centrocampista, infatti, è nativo di Monza e ha mosso i suoi primi passi calcistici proprio in Brianza. Il fallimento del 2015 lo aveva lasciato svincolato e dopo essere passato dal Milan e da numerosi prestiti si è affermato in nerazzurro. Pessina, inoltre, è una pedina importante per Gasperini che lo terrebbe volentieri. La trattativa si preannuncia in salita, un’eventuale spinta del giocatore, però, potrebbe rendere il sogno realtà. Silvio e Adriano ci credono.