Napoli, la presenza non è passata inosservata e svela un clamoroso retroscena di cui si sta parlando da ormai tanto tempo: è addio definitivo?

Abbiamo sentito parlare non poco degli azzurri in queste settimane, complice il susseguirsi di numerose voci di mercato legate al modus operandi adoperato da Aurelio De Laurentiis dopo la prima stagione di Spalletti all’ombra del Vesuvio e conclusa dalla squadra guidata dal certaldino in terza posizione, a evidenza del grandissimo lavoro del mister ex Roma e Inter nonché della crescita fatta dal club nel corso di queste decadi di gestione del proprietario della Filmauro.

Pur non essendo apprezzato da alcune componenti della tifoseria, ADL ha sempre dimostrato di saper operare per il bene della società, non solo da un punto di vista tecnico ma anche e soprattutto economico.

Non ha mai svenduto i propri talenti ed è sempre riuscito a incassare cifre importanti e giuste per cessioni più e meno nobili, senza mai scendere a compromessi con le dirette interessate.

Quest’anno, però, si è registrata fin qui una prassi strana, simile ma comunque lungi da quella sovente adoperata da Giuntoli e colleghi in passato che di solito hanno sempre cercato di mantenere l’ossatura principale della rosa, cedendo gli esuberi o il giocatore che potesse fruttare di più per poi reinvestire il denaro incassato.

Ad oggi i tifosi sono invece preoccupati per una serie di scelte che sembra seguire la strada dell’epurazione, quasi come a voler creare un ciclo nuovo e basato sugli allontanamenti di quei giocatori che abbiano rappresentato uno spezzone importante del recente passato napoletano.

Napoli, addio De Laurentiis: “possibile incontro in città”

Lo abbiamo visto con Insigne prima e, attualmente, anche con un Dries Mertens sul quale grava uno strano silenzio che porta il belga ad essere, insieme a Dybala, Zaniolo e altri, uno degli enigmi di questo mercato. “Ciro” è attualmente svincolato ma non sono da escludersi colpi di scena e affondi da parte del Napoli per poter continuare un matrimonio per ora ufficialmente interrottosi.

Altre voci hanno poi interessato Fabian Ruiz e Koulibaly, con lo spagnolo che potrebbe interessare alla Juventus e lo stesso senegalese accostato alla Vecchia Signora in caso di mancata fumata bianca dopo i dialoghi di queste ore finalizzate a trovare un accordo per continuare a garantire la sua permanenza nelle retrovie napoletane. Poca chiarezza, insomma, potenzialmente diverse cessioni e fin qui due acquisti importanti quali Oliveira e Kvaratskhelia.

Se a ciò si aggiungono le voci relative alla possibilità di assistere al passaggio di consegne a livello societario, si comprende bene come all’ombra del Vesuvio possano registrarsi cambiamenti di non poco conto anche da questo punto di vista. Se prima si parlava dell’opportunità di assistere a ingerenze di Amazon e del suo proprietario, in questi giorni si vocifera della presenza di un personaggio a dir poco importante in Campania.

In particolar modo, come scrive “La Repubblica” nell’affascinante e suggestiva isola d’ Ischia è stato avvistato Al Thani, sceicco immortalato ai piedi del Castello Aragonese con il proprio mega yacht e del quale si è detto possa essere arrivato all’isola non solo per riposo e relax ma anche per dialogare con Aurelio De Laurentiis e discutere della possibilità di assistere ad un passaggio di consegne. L’emiro è proprietario della Qatar Sport Investiments, proprietaria del ricchissimo PSG.