Brutte notizie per Spalletti, sfuma un obiettivo di mercato: beffato da un altro club

Sfuma definitivamente una pista di mercato per il Napoli. Il giocatore che interessava agli azzurri è vicino ad un altro club.

La dirigenza molla definitivamente un obiettivo di mercato: il Napoli non tenterà un rilancio per un giocatore che pareva vicinissimo alla maglia azzurra.

Il Napoli è reduce da una stagione positiva chiusa con il terzo posto in Serie A. Il primo anno di Spalletti sulla panchina azzurra ha regalato diverse emozioni alla tifoseria, con il sogno scudetto cullato per diversi mesi: l’allenatore toscano sarà ancora al centro del progetto.

L’obiettivo è rinforzare la rosa per costruire una squadra ancora più competitiva in Italia ed in grado di superare i gironi di Champions League: sarà dunque necessario un intervento sul mercato. Uno degli obiettivi, però, è ormai definitivamente sfumato: il giocatore sta trattando con un altro club e l’accordo sembra vicino.

Napoli, trattativa sfumata: obiettivo di mercato vicino ad un’altra squadra

Come anticipato, l’obiettivo del Napoli è quello di rinforzare la rosa di Spalletti per alzare l’asticella rispetto alla passata stagione. Ad oggi sono già arrivati due nuovi rinforzi: Olivera e Kvaratskhelia. Logicamente, questi non saranno gli unici innesti per gli azzurri, che hanno intenzione di apportare cambiamenti a tutti i reparti.

Ad ogni modo, molto dipenderà dalle trattative in uscita e, a tal proposito, ci sono dei nodi da sciogliere. In particolare, il futuro di Mertens non è ancora chiaro, mentre Fabian Ruiz e Koulibaly hanno un contratto fino al 2023 e sono al centro di situazioni delicate.

Il rapporto con il centrocampista spagnolo sarebbe molto teso e c’è il rischio che finisca fuori rosa, mentre il difensore senegalese potrebbe prolungare il proprio accordo nonostante l’interesse del Barcellona.

Il focus, però, è anche sugli innesti e, in particolare, c’è la necessità di rinforzare l’attacco dopo l’addio di Insigne a parametro zero e con Politano sempre più vicino all’addio. Uno degli obiettivi principali è stato anche dichiarato dal presidente De Laurentiis, ma la trattativa è ormai sfumata: si tratta di Federico Bernardeschi.

L’attaccante ha lasciato la Juve a parametro zero ed è pronto a vivere una nuova avventura. Il Napoli ha messo gli occhi su di lui e la trattativa pareva ben avviata, ma c’è stato un brusco stop da cui poi non si è più ripartiti.

Sull’ex Fiorentina ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, ma spunta una nuova meta a sorpresa: il Toronto.

Bernardeschi, che sarebbe potuto essere l’erede di Insigne, si ritroverebbe così proprio a giocare con l’ex capitano del Napoli e con Criscito. Il club canadese ci starebbe seriamente pensando e sarebbero già andati in scena dei primi sondaggi positivi. Secondo alcune voci dagli USA, l’accordo potrebbe essere raggiunto in tempi molto brevi.