Una maglia rossonera per Mauro Icardi: i tifosi non lo avrebbero mai immaginato!

Continua a regalare sorprese questo calciomercato con una bomba di mercato del tutto inaspettata. Il bomber argentino Mauro Icardi è vicino a vestire il rossonero!

L’avventura dell’ex Inter al Paris Saint Germain sembra essere giunta al termine con la cessione ormai sempre più probabile.

L’attaccante albiceleste è pronto, dunque, a cambiare città con la società rossonera che sembra voler fare sul serio.

Bomber all’Inter, flop a Parigi: Icardi è pronto ad andare

Da quando segnava con regolarità con la maglia dell’Inter, di cui era anche il capitano, sembra passata una vita per Mauro Icardi. La rottura con l’ambiente e il trasferimento al Paris Saint Germain non hanno giovato, però, alla carriera del bomber classe ’93. A Parigi, infatti, non è andata come sperato con il minutaggio andato progressivamente a diminuire. La stagione 2021-22 per Maurito è stata la peggiore in carriera con 5 gol segnati in tutte le competizioni. Tempo fa lo cercò con molta insistenza la Juventus ma con i bianconeri non arrivò mai l’accordo e l’attaccante rimase a Parigi. Adesso che les parisiens stanno provando a chiudere per Gianluca Scamacca dal Sassuolo la partenza di Icardi sembra scontata, con il calciatore che cerca la piazza giusta per rilanciarsi.

Trattativa shock: Icardi in rossonero può essere realtà

Non è un mistero che Mauro Icardi piaccia nel nostro campionato. Le sue grandi stagioni in maglia Inter hanno lasciato nei ricordi dei direttori sportivi dei club le gesta di un bomber di razza, freddissimo finalizzatore. Il neopromosso Monza ci ha fatto più di un pensierino con la coppia Berlusconi-Galliani decisi ad investire per un campionato di alto di livello. Icardi, tuttavia, non ha mai dato segnali sulla trattativa con i brianzoli. La Gazzetta dello Sport ha svelato, inoltre, l’esistenza di una trattativa molto sorprendente. Pare che i rossoneri di Francia, il Nizza, voglia regalare ai propri tifosi un top player per tentare il ritorno in Champions League e avrebbe scelto proprio Icardi.

Icardi rimarrebbe così in Ligue1 e in Costa Azzurra sarebbe uomo copertina della squadra del neoallenatore Lucien Favre. Un minutaggio considerevole potrebbe aiutarlo a timbrare con regolarità e tentare di strappare in extremis un posto per i mondiali che si giocheranno a novembre in Qatar. Quel che è certo è che, per convincere il ct Scaloni, Maurito deve ritornare a fare quello che sa fare meglio: segnare.