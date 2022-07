Indizio confermato: tolto un peso, ora manca l’altro. E Sanchez medita

L’avventura di Arturo Vidal all’Inter è ufficialmente terminata. Il club saluta il cileno con un comunicato e con un video.

Al termine di una lunga trattativa per trovare l’accordo per la buonuscita l’Inter e Vidal si sono ufficialmente separate.

Un divorzio che arriva al termine di due stagioni in cui Vidal e i tifosi dell’Inter non si sono amati particolarmente. Il cileno è stato solo un lontano parente del centrocampista che avevamo visto in Italia con la maglia della Juventus.

Con l’Inter ha giocato 70 partite, la maggior parte da subentrato, segnando appena quattro gol, uno in Coppa Italia contro la Fiorentina su calcio di rigore, uno in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol e due in Serie A, uno contro la sua ex Juventus e uno contro il Genoa alla prima dell’ultimo campionato. Tre i trofei conquistati in maglia nerazzurra con lo scudetto del 2020/21, la Coppa Italia e la Supercoppa della scorsa stagione.

Come da noi anticipato

Ne avevamo già a marzo in tempi non sospetti, quando un post social di Vidal aveva rivelato che la sua prossima squadra sarebbe stata in Brasile. Un indizio social confermato, dato che il cileno ha rifiutato la golosa offerta degli argentini del Boca Juniors per accasarsi al Flamengo, squadra in cui Vidal aveva promesso di giocare un giorno.

Il guerriero aveva l’accordo col club brasiliano già da qualche giorno, aveva già svolto le visite mediche e posato con la maglia dei rossoneri. C’era però da trovare l’accordo con l’Inter per la risoluzione consensuale del contratto, dato che aveva un altro anno prima della scadenza. Un accordo che è stato trovato sulla base di circa 3.5 milioni di euro, che hanno liberato i nerazzurri dall’incombenza del suo elevato stipendio (di circa 7.5 milioni di euro annui).

Con un post ufficiale è stato proprio il club meneghino che ha salutato e ringraziato il suo ormai ex numero 22: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo Vidal. Il club desidera ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei”.

Sui profili social nerazzurri è stato postato anche un video con le immagini più belle di Vidal nei suoi due anni con indosso la maglia dell’Inter. Il prossimo passo del club sarà ora quello di liberarsi del Nino Maravilla Alexis Sanchez, anche lui in trattativa con lo stesso club del suo connazionale.