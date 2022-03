Inter – Il post social di Vidal svela un dettaglio sorprendente: la notizia è incredibile!

Il centrocampista cileno dell’Inter ha condiviso un post social: il dettaglio che i tifosi hanno notato è sorprendente. La notizia incredibile ha fatto subito il giro del web!

Arturo Vidal e l’Inter sembrano sempre più lontani. Anche quest’anno, il cileno sta vivendo una stagione ai margini del club, ma come il mercato abitua, non è mai detta l’ultima parola. Vediamo cosa è accaduto.

Arrivato a parametro zero a settembre 2020, fortemente voluto da Antonio Conte, l’anno scorso Vidal non è riuscito a rispettare le aspettative che il salentino aveva riposto in lui, ma anche quest’anno il suo apporto è stato piuttosto minimo.

20 presenze in campionato, ma solo 1 dal primo minuto, quella contro il Torino in cui Barella era fuori per squalifica. Insomma, Vidal è un cambio fisso per Simone Inzaghi, ma non sempre l’apporto dell’ex Juventus, Barcellona e Real Madrid è stato quello aspettato. Spesso è entrato in campo ciondolante, senza quella grinta che aveva mostrato nel suo passato in Serie A o negli altri grandi club in cui aveva giocato.

Lo stipendio che percepisce è anche piuttosto alto, si aggira intorno agli 8 milioni di euro, che l’Inter vorrebbe assolutamente decurtare, in modo da offrire magari la stessa cifra a giocatori che possano garantire prestazioni adeguate a quello stipendio. Motivo per cui, i nerazzurri non sono assolutamente disposti a prolungare il suo contratto, in scadenza il prossimo giugno 2022 con opzione di rinnovo annuale.

Anche Vidal sembra essere contento di questa scelta, tanto che in un recente post Instagram ha rivelato la sua prossima destinazione.

La notizia clamorosa che scatena i tifosi: nessuno se lo aspettava

Il cileno ha pubblicato un post con la scritta spagnola: “Dove sarà il mio prossimo club” insieme ad un filtro che gira in maniera casuale le bandiere del mondo. Il risultato è stato la bandiera del Brasile, con Vidal che era ben felice del risultato ottenuto.

In effetti, lo scorso giugno il cileno si era esposto, rivelando di sognare un giorno di giocare al Flamengo, club brasiliano che nel 2019 è riuscito a vincere la Copa Libertadores grazie all’incredibile doppietta di Gabriel Barbosa nel finale di partita contro gli argentini del River Plate.

La prospettiva di vincere la Copa Libertadores, dopo aver mancato l’assalto alla Champions League nonostante i grandi club in cui abbia giocato, può far sicuramente gola al giocatore che il prossimo 22 maggio compirà 35 anni. Alla fine della sua carriera, il cileno sogna insomma un’ultima avventura che possa garantirli agonismo e competizione elevata, tutte cose a cui Vidal vuole mostrare di essere ancora abituato.

Vedremo se alla fine di questa stagione Marotta e Ausilio lo faranno andare per poter puntare su un profilo più giovane e se Vidal riuscirà a coronare il suo sogno di vestire la maglia del Fla.