Inter – Il caso Perisic tiene banco: spunta una incredibile ipotesi che fa infuriare i tifosi

Il giocatore croato non ha ancora rinnovato con i nerazzurri e spunta dal nulla una incredibile ipotesi che ha fatto letteralmente infuriare i tifosi.

Ivan Perisic è stato sicuramente il giocatore più importante della stagione interista che sta per arrivare alla sua conclusione.

Con Simone Inzaghi il croato ha completato il processo di maturazione che aveva iniziato con Antonio Conte, risultando praticamente sempre perfetto, facendo benissimo sia la fase difensiva che quella offensiva e dimostrandosi uno dei giocatori più forti del campionato italiano.

Dopo l’esperienza al Bayern Monaco il giocatore ha cambiato ruolo, diventando da esterno offensivo di un 4-3-3 o 4-2-3-1 a un esterno a tutta fascia utilissimo per il 3-5-2 del suo attuale tecnico, tanto da far sedere in panchina per tutta la seconda parte di campionato Gosens, arrivato a gennaio e che ha visto il campo con il contagocce.

Quest’anno Perisic ha giocato praticamente sempre, 48 partite (di cui 45 dall’inizio) segnando 9 gol e fornendo altrettanti assist. Gol pesanti come quelli in finale di Coppa Italia, che il croato ha deciso con una doppietta durante i tempi supplementari nel giro di tre minuti, un gol su calcio di rigore e l’altro con una sassata di sinistro dal limite.

Aria tesa in spogliatoio, la clamorosa indiscrezione fa capire tutto

Proprio in occasione della finale di coppa, nel post partita il croato ha gelato l’ambiente nerazzurro, dicendo che non sa se procederà con il rinnovo del contratto, stizzito dal fatto che si sia aspettato il finale di stagione per concretizzare il tutto.

Sembra che una delle squadre interessata ad approfittare della situazione sia il Chelsea, che cerca l’accordo con il calciatore per portarlo a Londra. Nelle ultime ore però l’indiscrezione clamorosa porta Ivan a rimanere in Italia, vestendo proprio la maglia della squadra che ha punito in finale.

La Juventus sembra infatti decisa nell’offrire a Perisic un importante contratto, che possa permettere di fare questo sgarbo ai rivali di sempre e portare uno dei loro migliori calciatori alla corte di Allegri. Il giocatore chiede la bellezza di 6 milioni di euro, ed è uno dei problemi che non hanno fatto sbloccare la trattativa con i nerazzurri.

In un vecchio post Instagram del 2017 un tifoso juventino chiedeva a Perisic di andare alla Juventus, con il croato che rispondeva con un netto: “MAI amico mio..”. Chissà che a cinque anni di distanza le cose non siano cambiate, e il croato non scelga di andare a Torino nonostante il suo glorioso passato interista.