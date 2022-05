Premier League – Rovente botta e risposta fra Klopp e Conte: l’ex Inter non ci sta

In Inghilterra sta facendo molto discutere il rovente botta e risposta andato in scena fra Klopp e Conte. L’ex Inter ha lanciato una frecciata al rivale.

Klopp e Conte si sono resi protagonisti di un confronto abbastanza acceso: i due allenatori stanno facendo discutere.

La Premier League non smette mai di regalare emozioni. La corsa per il titolo è sempre avvincente e, ancora una volta, si è ridotta ad un intensissimo duello fra Manchester City e Liverpool. Tuttavia, nell’ultima settimana, i Reds potrebbero aver commesso il passo falso fatale pareggiando contro il Tottenham ad Anfield. Un risultato che ha consentito alla squadra di Guardiola di guadagnare un buon margine di vantaggio, anche se la formazione di Klopp non intende mollare e darà battaglia fino all’ultimo.

L’allenatore tedesco, dopo il match con gli Spurs, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno infastidito Antonio Conte: da lì è nato un breve, ma rovente, diverbio a distanza fra i due.

Conte e la frecciata a Klopp: le sue parole sono pungenti

Come anticipato, il pareggio per 1-1 fra Liverpool e Tottenham (gol di Son e Diaz) potrebbe essere decisivo per l’assegnazione del titolo.

Tuttavia, anche gli Spurs non possono essere contenti del punto guadagnato, poiché ora è molto complicato centrare la qualificazione alla prossima Champions League, anche se lo scontro diretto vinto 3-0 con l’Arsenal nel derby del nord di Londra ha riaperto tutto.

L’amarezza era palpabile in casa Liverpool dopo il match con il Tottenham. Ciononostante, Klopp ha immediatamente cercato di risollevare l’ambiente affermando: “Non comportiamoci come se fossimo ad un funerale, queste cose capitano nel calcio”.

Nonostante queste affermazioni, l’allenatore tedesco si è lasciato andare ad un momento di frustrazione ed ha criticato il gioco di Conte: “È un tipo di calcio che non mi piace, non posso farci nulla. Secondo me, un top club di livello mondiale non può faticare ad avere il 30-36% di possesso palla. So che è un problema mio, ma io non potrei mai giocare così”.

La risposta dell’allenatore salentino non si è fatta attendere.

L’ex Inter ha risposto al suo rivale in conferenza stampa senza usare mezzi termini: “Se pensi al tuo avversario vuol dire che vuoi una scusa, un alibi, perché qualcosa non è andata bene. Penso che Jurgen sia una persona intelligente ed era chiaro che fosse frustrato dopo la partita”.

Inoltre, Conte ha commentato quando ha affermato Guardiola recentemente. Lo spagnolo ha tirato una frecciatina al Liverpool ricordando come in Inghilterra non abbia la stessa tradizione europea, avendo vinto una sola Premier League negli ultimi 30 anni. L’allenatore degli Spurs, che ha vinto il campionato con il Chelsea, ha sottolineato: “Vincere la Premier League non è facile, non a caso il Liverpool ne ha vinta una in 30 anni, come ha detto Guardiola”.

Toni accesi, dunque, anche se Klopp si è subito scusato per il suo intervento. L’allenatore tedesco, infatti, ha dichiarato di aver parlato con la delusione in mente e ha aggiunto di nutrire un forte rispetto per Conte.