Valentina Vignali, tutta bagnata sulla spiaggia seduce | Che fisico spaziale

Valentina Vignali ha messo in mostra tutto il suo fisico atletico in una foto in spiaggia. Ecco l’immagine che ha fatto sognare tutti i fan.

Nel mondo sportivo sono tante le donne che non solo praticano il loro sport preferito ma hanno a che fare col mondo dello spettacolo e della moda mettendosi in gioco in altri ambiti.

Valentina Vignali e la foto al mare

Una di queste è Valentina Vignali, all’anagrafe Violavalentina, cestista italiana nata a Roma nel 1991.

La donna ha cominciato a praticare basket sin dall’età di otto anni e nel corso della sua carriera ha iniziato il suo percorso con una presenza in Serie A2 per conto del Basket Cervia dove vi è rimasta per tre anni a partire dal 2007.

Diventata vice campionessa dei campionati di basket femminile nel 2010, dal 2005 intraprende la carriera di modella che la porta a partecipare al concorso di bellezza Miss Muretto competizione che ha visto negli anni in gara anche la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

Nel 2010, diversamente da quest’ultima che viene scartata alle fasi preselettive, viene scelta per concorrere a Miss Italia e nel 2011 comincia la sua carriera da conduttrice prendendo parte al campionato Legadue tenutosi a Bologna.

Nel 2012 diventa madrina della Coppa Italiana di pallacanestro femminile per il Final Four e nella stagione 2012-2013 conduce il programma Sotto Canestro dedicato alla Serie A di basket sul canale televisivo La 7.

La forma fisica di Valentina

Oltre la partecipazione ad alcuni programmi targati Rai, la Vignali prende parte al film di Carlo Vanzina, L’ultima sfilata – Sotto il vestito niente e diventa insieme a Bianca Balti testimonial per la Telecom per poi posare senza veli per un calendario della famosa rivista Playboy che le dedica per l’occasione una copertina.

Dopo aver giocato nell’Azzurra Basket VCO nel 2014 e aver preso parte al documentario She Got Game – The Movie con protagoniste le donne dello sport entra a far parte dei concorrenti della sedicesima edizione del Grande Fratello per poi recitare in Riccione e pubblicare il suo primo libro intitolato Forte come noi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Sentimentalmente dopo essere stata legata al cestista Stefano Laudoni ora è impegnata col fotografo Lorenzo Orlandi e a proposito di foto, Valentina ha pubblicato sui social un’immagine dove mette in mostra tutto il suo fisico con un bikini da lasciare tutti senza fiato.

La Vignali si è mostrata completamente bagnata in riva al mare dando ancora una volta prova di rimanere allenata e di curarsi del suo corpo. La foto ha fatto impazzire i fan della donna che ancora una volta non hanno potuto esimersi nel farle i complimenti.