Inter – Inzaghi ci va giù pesante: aveva ragione lui, tutti zitti

L’Inter ha vinto il derby di Coppa Italia, ma l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha voluto cogliere l’occasione per togliersi un sassolino dalle scarpe.

Euforia in casa Inter dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia. I nerazzurri tornano in finale per la prima volta dopo il 2011, ma Inzaghi ha rilasciato dichiarazioni pesanti.

Il clima in casa Inter è cambiato nel giro di poche settimane. Dopo un periodo di appannamento, i nerazzurri sembrano aver riconquistato la brillantezza che li ha caratterizzati nella prima parte di stagione. La vittoria con la Juve ha fatto scattare qualcosa a livello mentale e ha dato il via ai successi con Verona, Spezia e Milan.

Il derby di Coppa Italia aveva un elevatissimo peso specifico per via dell’importanza in questo specifico periodo della stagione: il 3-0 finale può rappresentare un punto importante per l’autoconsapevolezza.

La prestazione della squadra di Inzaghi è stata convincente sotto tutti i punti di vista, con alcuni giocatori autori di una super prestazione: Lautaro Martinez (mattatore con una doppietta), Perisic (protagonista di un salvataggio difensivo miracoloso) e Brozovic (autore dell’assist per Gosens) sono gli uomini copertina del match.

L’allenatore nerazzurro, acclamato come sempre dai propri tifosi, ha però rilasciato dichiarazioni al veleno al termine della partita: ecco cos’è successo.

Inter, non solo felicità dopo il derby: le parole di Inzaghi sono pesanti

L’Inter che ha vinto il derby è parsa una squadra matura capace di soffrire per poi far male all’avversario. I due gol di Lautaro Martinez e la rete nel finale di Gosens hanno regalato ai nerazzurri la finale di Coppa Italia: l’ultima volta fu nel 2011. In quell’occasione, fu vittoria contro il Palermo per 3-1 con doppietta di Eto’o e sigillo finale di Milito. Era la squadra reduce dal Triplete e in panchina c’era Leonardo: si tratta di una vita fa.

LEGGI ANCHE -> Oltre il danno, la beffa: Mourinho fa i conti con un incredibile imprevisto, fuori contro l’Inter

Per questo, il traguardo raggiunto è molto significativo e permetterà ad Inzaghi di giocarsi il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa vinta in inverno. Inoltre, la vittoria contro il Milan, diretta concorrente per la vittoria dello scudetto, può rappresentare uno slancio morale per il finale di campionato.

Inzaghi si prende la rivincita: “Dibattito di un mese e mezzo sui miei cambi”

L’allenatore nerazzurro, dopo il triplice fischio, ha elogiato i suoi calciatori per la prestazione e ha fissato il prossimo obiettivo: “Ora abbiamo questo finale di campionato lungo, inseguiamo il Milan capolista, ma vogliamo lottare su tutti i fronti”.

Inzaghi, in seguito, ha analizzato la scelta di puntare su Correa dal 1′: “Penso che ho cinque attaccanti che stanno bene e ogni giorno l’allenatore deve prendere tantissime decisioni”.

In seguito, l’allenatore dell’Inter ha voluto togliersi un sassolino dalle scarpe tornando sull’argomento dei cambi: “In Supercoppa i cinque cambi mi hanno fatto vincere, dopo la sconfitta nel derby si è aperto un dibattito di un mese e mezzo sui miei cambi. Io ho ascoltato, accettato le critiche costruttive e schivato quelle create”.

Inzaghi ha comunque dimostrato di aver ragione. La sua, infatti, è una squadra che segna molto grazie alla panchina e, anche ieri, un subentrato ha trovato la via del gol (Gosens).

LEGGI ANCHE -> Antonio Conte rivela un retroscena clamoroso: “Ho giocato con Maradona”

Tanto orgoglio, dunque, per il traguardo raggiunto, ma anche voglia di dimostrare: l’Inter sta per entrare nella fase cruciale della stagione e Inzaghi sente il peso (e l’opportunità) di poter incidere in modo concreto.