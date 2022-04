Alex del Piero commenta le indiscrezioni: strana coincidenza, qualcosa non torna

Alessandro Del Piero ha suscitato un grandissimo clamore mediatico quando è apparso sugli spalti dello Stadium. Il suo commento sulle voci delle ultime ore lascia tutti amareggiati, ma la verità sembra un’altra.

I tifosi della Juve sognano un clamoroso ritorno di Del Piero: lui dribbla l’argomento, ma potrebbe esserci qualcosa di più.

Il ritorno di Del Piero all’Allianz Stadium ha lasciato i tifosi a bocca aperta. L’ex numero 10 ha assistito al match contro il Bologna: si è trattato della sua prima volta allo stadio da ex calciatore. Dal giorno del suo addio (era il 2012), infatti, l’ex attaccante non ha mai visto una partita da spettatore allo Stadium.

La motivazione è da legare ai numerosi impegni che danno ritmo alla sua vita: oggi vive negli USA ed è opinionista televisivo. Difficile per lui, dunque, seguire la Juve da molto vicino.

La sua apparizione in tribuna (con tanto di foto di rito con la “sua” numero 10) ha scatenato l’entusiasmo della tifoseria bianconera che ha iniziato a dedicargli cori e applausi. Tuttavia, in tanti hanno visto molto di più dietro al suo ritorno a Torino: dalle ore successive, infatti, hanno iniziato a circolare voci su un suo possibile ingresso in società.

La svolta potrebbe essere dietro l’angolo: ecco cosa potrebbe accadere

Come anticipato, il ritorno di Del Piero allo Stadium ha causato molto entusiasmo, ma ha anche dato vita ad alcune indiscrezioni. Le voci su un suo possibile ingresso in società con un ruolo dirigenziale si sono moltiplicate in pochissimo tempo.

Il ritorno a Torino dopo 10 anni esatti dal suo addio alla Juve è stato molto emozionante e lui lo ha commentato così: “Non era previsto che andassi allo stadio, nessuno lo sapeva, non c’è stato nessun tipo di preparazione ed è bello così perché alla fine la spontaneità è stata unica. Si è creato un legame speciale fra me e il mondo Juventus”.

Tuttavia, ha anche voluto precisare che si è trattata di una visita di cortesia: “Apprezzo il desiderio di indagare, ma oggi e soprattutto in questo momento mi pare fuori luogo commentare un’ipotesi che oggi non c’è. Il rapporto fra me e questi colori è fantastico indipendentemente da quello che accadrà. Non commentiamo ipotesi e andiamo avanti, grazie per l’imbarazzo”.

La smentita di Del Piero è coincisa con quella di Maurizio Arrivabene, AD della Juve: “Del Piero era a Torino con i ragazzi della sua Academy di Los Angeles, sono stati nostri ospiti alla partita. Del Piero ha una storia nella Juventus, è un’icona della Juventus ed era giusto che salutasse quello che era il suo pubblico. Niente di più, niente di meno“.

Le smentite hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi della Juve, che già speravano di rivedere il loro idolo nuovamente in bianconero.

Le parole di Arrivabene sono categoriche e non lasciano spazio ad ulteriori discorsi, mentre Del Piero ha glissato l’argomento.

Non tutto è come sembra, la verità dietro il secco rifiuto potrebbe essere veramente clamorosa

Ciononostante, le voci non si sono placate e continuano a dare come possibile un ritorno dell’ex attaccante in dirigenza con un ruolo da consulente. La tifoseria bianconera si augura che questo sia possibile perché sente la necessità di figure come la sua per il nuovo ciclo che dovrà imporsi in Italia ed in Europa, ma Del Piero pare indirizzato verso un altro tipo di percorso (almeno per ora).

L’ex numero 10, infatti, sta dedicando le proprie energie alla sua Academy di Los Angeles. Tuttavia, questo non significa che direbbe di no alla Juve: il legame è molto forte ancora oggi, semplicemente, al momento, non c’è la possibilità almeno a quanto dichiara. Non significa dunque che, anche a fine campionato ed in sede di bilanci, Alex non possa essere richiamato ‘al dovere’.

La smentita infatti potrebbe essere anche una mossa per non destabilizzare ulteriormente l’ambiente in un momento delicato del campionato. Nelle ultime ore si rincorrono addirittura voci che vorrebbero la bandiera bianconera in cima alla piramide societaria come futuro Presidente della Juventus. Non resta che attendere ancora un po’ per scoprire cosa si cela veramente dietro.