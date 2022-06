Italia – Mancini cambia tutto dopo la sconfitta: sei big lasciano la Nazionale

Il CT dell’Italia Roberto Mancini cambia tutto: dopo la sconfitta contro l’Argentina, sei big hanno lasciato la Nazionale. Il mirino, ora, è sulla Nations League.

La sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina ha dato il via al nuovo corso: il CT Mancini è pronto ad apportare grandi cambiamenti.

L’Italia ha perso malamente la Finalissima contro l’Argentina, cadendo per 3-0 a Wembley, lo stadio in cui meno di un anno fa Chiellini alzava l’Europeo al cielo. Le reti di Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala hanno rappresentato uno schiaffo per gli Azzurri, che dopo il trionfo estivo non sono più riusciti a ripetersi mancando anche la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Roberto Mancini ha annunciato che ora avrà inizio un nuovo corso: sono in arrivo grandi cambiamenti, a partire dalla lista dei convocati. Il CT azzurro vuole ripetere quanto fatto all’inizio del suo percorso, promuovendo i giovani e dando loro la possibilità di crescere: alcuni senatori, invece, sono alla fine del loro percorso.

Mancini apre il nuovo corso: sei senatori via dal ritiro

La Finalissima, come noto, è coincisa con l’ultima apparizione di Giorgio Chiellini con la maglia dell’Italia. Il difensore ha deciso di lasciare definitivamente la Nazionale e ora si dedicherà esclusivamente al suo prossimo club (firma vicinissima con il Los Angeles FC).

Il numero 3 ha ricevuto gli applausi del pubblico di Wembley e ha disputato 45 minuti prima di essere sostituito.

Chiellini ha passato la fascia da capitano a Bonucci ed ha indicato Bastoni come suo erede: dai giovani come lui ripartirà il nuovo progetto di Mancini.

Alcuni hanno già avuto una possibilità contro l’Argentina, come Raspadori che è partito da titolare o Scamacca che è subentrato nel secondo tempo.

Altri, invece, avranno la possibilità di scendere in campo durante la Nations League: il CT ha diramato i convocati e ha lasciato fuori ben sei senatori. Oltre a Chiellini, infatti, anche Bernardeschi, Emerson Palmieri, Insigne, Jorginho e Verratti non prenderanno parte alle prossime partite della Nazionale.

In particolare, Insigne e Verratti hanno riscontrato problemi fisici. Le loro esclusioni non sono definitive, ma Mancini ha intenzione di sperimentare nuove soluzioni per il futuro.

Le prossime tre partite contro Germania, Inghilterra ed Ungheria, dunque, saranno giocate senza di loro.

Il CT ha diramato la lista dei giocatori convocati per i prossimi impegni:

Portieri : Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret, Sirigu

: Cragno, Donnarumma, Gollini, Meret, Sirigu Difensori : Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Calabria, Di Lorenzo, Dimarco, Florenzi, Gatti, Lazzari, Luiz Felipe, Mancini, Scalvini, Spinazzola

: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Calabria, Di Lorenzo, Dimarco, Florenzi, Gatti, Lazzari, Luiz Felipe, Mancini, Scalvini, Spinazzola Centrocampisti : Barella, Cristante, Esposito, Frattesi, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Pobega, Ricci, Tonali

: Barella, Cristante, Esposito, Frattesi, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Pobega, Ricci, Tonali Attaccanti: Belotti, Cancellieri, Caprari, Gnonto, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccagni, Zerbin

Il calendario di giugno prevede due sfide con la Germania (4 e 14 giugno), una con l’Ungheria (7 giugno) ed una con l’Inghilterra (11 giugno).