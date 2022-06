Milan – Leao tentato dalla Spagna: la sua permanenza non è più scontata, ecco cosa è accaduto

Continuano a rimbalzare voci dalla Spagna riguardo al futuro di Rafael Leao. Il giocatore sarebbe tentato poiché certi treni non sempre ripassano. La sua permanenza adesso non è più scontata, ecco cosa è accaduto.

Le grandi prestazioni al Milan sono valse a Rafa Leao l’interesse delle big d’Europa.

Dopo aver conquistato lo Scudetto, però, il diavolo non vuole più fermarsi.

Trascinatore e uomo simbolo del trionfo

Rafael Leao è stato senza dubbio il gran trascinatore della stagione rossonera che è culminata con la vittoria del campionato italiano. Oltre ai numeri, i migliori della sua carriera, i suoi strappi, le sue giocate e l’abilità nel saltare l’uomo hanno dato spesso lo sprint al Milan nei momenti decisivi. Questo ha portato la dirigenza rossonera ad avviare le trattative per prolungare il contratto del portoghese e, di fatto, blindarlo. I primi contatti c’erano già stati prima del passaggio di proprietà e non si era giunti ad un accordo, ma ora con l’insediamento di RedBird le parti si sono incontrate di nuovo.

La mossa dell’agente è assolutamente imprevista, il futuro si complica

Al nuovo incontro, l’agente ha cambiato le carte in tavola con una mossa inaspettata. Gli uomini mercato del Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara avevano messo sul piatto un compenso triplicato rispetto a quello percepito dal calciatore, ovvero un accordo da 4,5 milioni di euro rispetto all’1,5 previsto da quello attuale. Jorge Mendes, agente di Leao, ha alzato ancor di più l’asticella. Il procuratore, forte dell’interesse nei confronti del suo assistito da parte di squadre come Paris Saint Germain, Manchester City e Real Madrid, ha chiesto ai due rossoneri un ingaggio tra i 6 e i 7 milioni.

Mendes con questa mossa pare abbia anche voluto prendere tempo. Proprio l’interesse dei top club europei ha spinto l’agente ad aprire ad un futuro lontano da Milano per Rafa. La possibilità di giocare per squadre come queste non capita spesso e per questo anche il giocatore starebbe valutando l’ipotesi di lasciare il Milan, senza dimenticare la grande disponibilità economica dei club che accontenterebbero anche le sue richieste sull’ingaggio.

In particolare modo i neocampioni d’Europa del Real Madrid, avrebbero deciso di puntare forte proprio sul portoghese del Milan. Il futuro di Leao è, dunque, incerto. Un ruolo importante adesso lo giocherà la nuova proprietà che dovrà scegliere se accontentare le richiesta al rialzo dell’agente.