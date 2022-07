Italia – Mancini riscopre una vecchia conoscenza: l’attaccante lo chiama

Il CT della Nazionale Roberto Mancini riscopre una vecchia conoscenza. Un attaccante, infatti, si è proposto agli Azzurri.

L’Italia sta vivendo un nuovo corso dopo la mancata qualificazione al Mondiale, ma potrebbe contare anche su una vecchia conoscenza.

L’Italia sta vivendo una nuova rinascita dopo la mancata qualificazione per il Mondiale del 2022. Gli Azzurri sono alla ricerca di nuovi giocatori che possano far parte del gruppo e, per questo motivo, il CT ha dato spazio a molti giovani (tra cui Gnonto, Esposito, Gatti e Cancellieri) durante le prime partite di Nations League contro Germania, Inghilterra ed Ungheria.

Di conseguenza, è possibile che possano esserci ulteriori novità nel corso dei prossimi mesi, con nuove convocazioni e possibili addii. Nel frattempo, però, una vecchia conoscenza si è proposto per tornare ad indossare la maglia della Nazionale.

Nuovo corso della Nazionale: un attaccante si propone a Mancini

Come anticipato, la Nazionale sta attraversando una fase di grandi cambiamenti. Roberto Mancini sta cercando giovani giocatori da lanciare e da aggiungere in pianta stabile nel gruppo dei convocati.

Alcuni giocatori protagonisti dell’Europeo della scorsa estate, invece, potrebbero avere sempre meno spazio per favorire l’inserimento dei nuovi giocatori.

Il CT azzurro spera di ripetere quanto di buono ha fatto durante i suoi primi anni alla guida della Nazionale, quando ha costruito il gruppo che poi ha vinto l’Europeo durante la scorsa estate. Per questo motivo, punterà sui giovani e sulle certezze attuali cercando il giusto mix per tornare a vincere.

Uno dei principali dilemmi riguarda l’attacco. Scamacca scalpita per guadagnarsi la maglia da titolare, mentre Immobile potrebbe avere meno spazio col passare del tempo. Anche Pinamonti è sotto osservazione, mentre Belotti avrà ancora delle occasioni per convincere Mancini.

Tuttavia, c’è anche un altro attaccante che sogna di vestire nuovamente la maglia azzurra: Francesco Caputo.

L’attaccante della Sampdoria ha già assaporato le emozioni della Nazionale, ma non ha mai ricevuto una conferma, poiché il CT ha puntato su altri attaccanti.

Ad ogni modo, l’ex Sassuolo ha espresso il desiderio di tornare a Coverciano parlando così al Secolo XIX: “È il sogno di chi gioca a calcio, anche il mio, ci provo ogni anno, poi dipende dal campo, devi meritarla lì. Le scelte le fa il CT e lo ringrazierò sempre: mi ha dato una chance che ricorderò per tutta la vita. Io continuo a sognare di riprovare quell’orgoglio”.

Salavo sorprese, però, il sogno di Caputo è difficilmente realizzabile. Mancini, come ribadito, punta su giocatori diversi per formare la Nazionale del futuro. Di conseguenza, saranno i giovani come Scamacca e Pinamonti a contendersi una maglia da titolare.