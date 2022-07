Napoli, la dirigenza scopre le carte: offerta irrinunciabile e svolta per il futuro

La dirigenza del Napoli è uscita allo scoperto svelando i dettagli di un’offerta irrinunciabile per un giocatore. Si tratta di una svolta per il futuro.

Gli azzurri sono pronti ad avanzare un’offerta monstre per un top player: la dirigenza ha rivelato pubblicamente i dettagli.

Il Napoli è reduce da una stagione positiva, la prima di Luciano Spalletti alla guida della squadra. Gli azzurri hanno chiuso il campionato al terzo posto in classifica cullando il sogno scudetto per diversi mesi.

L’obiettivo, in vista della prossima annata, è quello di alzare l’asticella per rendere ancor più competitiva la squadra in Italia ed in Europa, ma sarà necessario un intervento sul mercato. La società ha già regalato due rinforzi all’allenatore (Olivera e Kvaratskhelia), ma ne arriveranno anche altri. Tuttavia, prima sarà necessario capire quante saranno le eventuali cessioni per poter delineare la strategia per le operazioni in entrata.

Intanto, la dirigenza si è esposta pubblicamente rivelando un’offerta importante per un giocatore.

Cambia lo scenario: mossa imprevista della dirigenza

Come anticipato, il Napoli ha già ufficializzato due colpi, ma arriveranno anche altri acquisti per permettere a Spalletti di avere a disposizione una rosa più competitiva.

Tuttavia, prima di pensare a nuovi acquisti sarà necessario definire la cessioni e risolvere alcuni nodi che sono da risolvere in modo molto rapido.

In particolare, ci sono alcune situazioni contrattuali in forte bilico. Oltre a Ghoulam ed Insigne (che hanno già lasciato la squadra), c’erano dubbi sul futuro di Ospina e Mertens: entrambi sono in scadenza, ma solo uno dei due potrebbe restare. Il portiere colombiano, infatti, ha già deciso di cambiare squadra, mentre il belga vuole rimanere, ma non si è ancora trovato un accordo.

Diversi, invece, i casi di Fabian Ruiz e Koulibaly. Entrambi hanno un accordo fino al 2023, ma il Napoli non vorrebbe perderli a parametro zero fra un anno. Ad oggi, lo spagnolo non sarebbe intenzionato a prolungare e si sta già guardando intorno per valutare altre soluzioni, ma ad oggi non ci sarebbero offerte concrete.

Con il difensore, invece, si sta cercando di rinnovare immediatamente.

Il senegalese è l’idolo dei tifosi e il capitano designato dopo l’addio di Insigne. Spalletti vuole che rimanga a tutti i costi e, per questo, gradirebbe che le parti giungessero ad un accordo per il rinnovo del contratto.

A tal proposito, si è esposto pubblicamente il direttore sportivo Cristiano Giuntoli durante la conferenza stampa di presentazione della prossima stagione.

Il dirigente ha rivelato: “Stiamo parlando ogni giorno con lui. Il presidente gli ha fatto un’offerta quasi irrinunciabile, gli ha offerto veramente tanto: sei milioni netti per cinque anni, netti, senza bonus e senza niente. Sono 60 milioni di euro lordi e anche un futuro da dirigente perché il ragazzo ci ha dato tanto e si è meritato questa proposta incredibile”.

Salvo sorprese, dunque, si arriverà ad una soluzione, positiva o negativa, nel giro di poco tempo. Se Koulibaly accettasse, si aprirebbe così uno scenario inedito: il futuro da dirigente.