Bremer, questa è la settimana chiave: il Torino incontra un top club

Quello di Gleison Bremer è uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato. Questa sarà la settimana chiave per il futuro del difensore.

Il brasiliano del Torino interessa a diversi top club: questa potrebbe essere una settimana cruciale per il suo futuro. I granata incontreranno una squadra.

Gleison Bremer è reduce da una stagione che lo ha consacrato come uno dei migliori difensori centrali in Italia. La Serie A lo ha premiato con il titolo di MVP per il suo ruolo per rimarcare la sua ottima annata: il lavoro svolto con Juric lo ha aiutato molto.

Naturalmente, diversi top club italiani ed esteri hanno messo gli occhi su di lui e hanno l’obiettivo di ingaggiarlo per le proprie retroguardie.

Il Torino sa già che dovrà lasciarlo andare e, in settimana, incontrerà la dirigenza di una squadra per trattare la cessione.

Chiusura sempre più vicina: Bremer ha già detto sì

Bremer è destinato a lasciare il Torino nel giro di un paio di settimane. Il difensore piace a diverse squadre in Italia e all’estero ed è pronto per effettuare il grande salto per giocare la Champions League.

Il brasiliano, durante la stagione, ha rinnovato il proprio contratto con i granata in segno di gratitudine, poiché il precedente accordo era valido fino al 2023 e avrebbe dato maggiore potere contrattuale ai possibili acquirenti.

Il centrale, nell’arco degli ultimi mesi, è stato accostato a diverse squadre importanti. In Italia ci sono Juve, Milan ed Inter, mentre all’estero si è parlato di PSG, Bayern Monaco, Chelsea e Tottenham.

Entro due settimane, salvo sorprese, il suo futuro sarà definito e, in tal senso, il giocatore ha già deciso dove vorrebbe giocare l’anno prossimo. Bremer, infatti, ha raggiunto da tempo un accordo con i nerazzurri.

L’Inter ha messo il difensore nel mirino da diversi mesi e già a gennaio aveva strappato un “sì” che, col passare del tempo, si è trasformato in un patto di ferro. La dirigenza interista ha già incontrato il Torino per dare il via alle trattative: i granata hanno chiesto €40 milioni e si sono detti interessati a Cesare Casadei come possibile contropartita.

La distanza fra domanda ed offerta c’è, ma i nerazzurri sperano di colmarla. Questa settimana le parti si incontreranno nuovamente e, secondo diverse indiscrezioni, l’Inter avanzerà una proposta da €30 milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto (in tal modo non peserebbe in questo bilancio, ma nel prossimo).

La possibilità di inserire il giovane Casadei nella trattativa resiste, ma i nerazzurri (che credono fortemente nel ragazzo) vorrebbero mantenerne il controllo tramite un’opzione per la recompra.

Questa settimana, di conseguenza, sarà molto importante per il futuro di Bremer: l’Inter è sempre più vicina e spera di chiudere al più presto possibile.