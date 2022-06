Josè Mourinho infiamma i social: la risposta del calciatore è epica

Nella sua prima stagione in giallorosso, José Mourinho è riuscito a portare a casa la Conference League. Il portoghese, adesso, infiamma i suoi tifosi caricando squadra e ambiente come solo lui sa fare.

Ad aver scatenato i tifosi ci sarebbe, infatti, un siparietto social con Abraham che non è passato inosservato.

Mourinho sembra essersi calato perfettamente in un ambiente come Roma, piazza storicamente molto calda.

Arriva alla Roma e vince, anche Abraham come Mou

La prima annata con lo Special One è entrata di diritto nella storia della Roma, con la finale di Tirana decisa da un gol di Zaniolo che è valsa la vittoria in Conference League. Scelto da Mourinho la scorsa estate per sostenere l’attacco della Roma dopo l’addio di Edin Dzeko, Tammy Abraham si è rivelato uomo fondamentale della stagione giallorossa. Il centravanti inglese ex Chelsea, infatti, ha vissuto una stagione ad altissimi livelli per prestazioni e numeri, con 27 reti in 52 presenze. In Conference League, poi, sono state ben 9 le marcature, fondamentali per la vittoria finale della Roma, senza dimenticare l’apporto tattico nei movimenti a liberare i compagni e nel ripiegare. La sua stagione ha convinto Mourinho ad insistere ancora su di lui e, dunque, una sua permanenza alla Roma sembra essere fuori da ogni discussione.

Quella promessa che annuncia un futuro incredibile: i tifosi sono in fibrillazione

Il rapporto tra il tecnico e il suo centravanti sembra essere molto buono, come dimostrato in campo e fuori. I due, infatti, si sono resi protagonisti di un siparietto social che ha infiammato i sostenitori della Roma. Sotto al post Instagram che ritrae Abraham con la coppa della Conference League appena conquistata proprio Mourinho è intervenuto con un commento che non è passato inosservato. Lo Special One ha infatti commentato: “ti manca l’Europa League“, considerando che Tammy ha vinto proprio un anno fa la Champions League con il Chelsea.

La risposta di Abraham, però, si è dimostrata sugli stessi livelli con il commento: “è la prossima coach“. Lo scambio di battute ha evidenziato come Mou e Tammy siano molto ambiziosi e vogliano puntare all’Europa League per il prossimo anno. L’ambiente giallorosso, già caldissimo dal successo di Tirana, si è caricato alle stelle e adesso sogna davvero in grande.