Roma – Mourinho ha le idee chiare sul mercato, la dirigenza è già al lavoro

La Roma dopo avere vinto la finale di Conference League vuole rafforzarsi per continuare il progetto, Mourinho ha già le idee chiare su chi puntare questa estate.

Giusto il tempo di riscrivere la storia che la Roma pensa già alla prossima stagione. La società infatti dopo essersi goduta la meritata vittoria della Conference League, primo titolo europeo per la società capitolina, è già al lavoro per rinforzare la rosa.

José Mourinho sarebbe deciso a cambiare il centrocampo della Roma, reparto che fin dalle sue prime conversazioni con la società la scorsa estate aveva intenzione di modificare, per fare il salto di qualità e rendere i giallorossi più forti. Alcuni giocatori a giugno si ritroveranno con le valigie in mano. Tra di loro, molto probabilmente potrebbe essere sacrificato Jordan Veretout.

Da pedina insostituibile del centrocampo giallorosso a riserva di lusso. Il calo del calciatore è dovuto all’arrivo di Sergio Oliveira, dal Porto, il quale ha tolto al francese la titolarità e le belle prestazioni. Il francese quindi potrebbe salutare a giugno e portare soldi nelle casse giallorosse. Veretout viene valutato circa 30 milioni e su di lui ci sono diversi club europei.

La dirigenza romana, dopo il colpo di gennaio Sergio Oliveira, vuole regalare al tecnico portoghese un altro centrocampista. Molto dipenderà anche dal futuro di Nicolò Zaniolo. Un nome che, da gennaio, continua a circolare è quello dello svizzero, Granit Xhaka, calciatore dell’Arsenal che tra l’altro sembra essere ai titoli di coda della sua avventura londinese.

Centrocampo da sistemare: ecco chi potrebbe arrivare

Non solo lo svizzero però è nel mirino della Roma, infatti i giallorossi da tempo monitorano anche un altro centrocampista. Lo Special One vorrebbe allenare nuovamente una sua vecchia conoscenza dei tempi del Manchester United.

A giugno il calciatore terminerà la sua avventura con i Red Devils, il centrocampista in questione è Nemanja Matić.

Si pensa anche a un rinforzo nel reparto offensivo. L’attaccante Eldor Shomurodov non sta convincendo l’allenatore e la dirigenza sembrerebbe decisa a lasciarlo partire in prestito dato il poco utilizzo e il basso rendimento. Insieme al classe ’95 potrebbe partire anche un altro attaccante, lo spagnolo Carles Pérez.

Il giocatore sta trovando poco spazio e il gioco di Mourinho non sembrerebbe adatto per il ragazzo. Per 10 milioni Pérez può partire. Piace da tempo il portoghese Gonçalo Guedes del Valencia, anche lui con il contratto in scadenza nel 2023, ma con un costo intorno ai 40 milioni di euro.