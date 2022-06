Borsa da migliaia di euro per Chiara Nasti: scatta la polemica (ancora) per l’influencer

Chiara Nasti torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media a seguito di una borsa stupenda ma dal costo che va ben oltre le migliaia di euro… un accessorio che subito scatenato la polemica ancora una volta.

Nel corso delle ultime settimane sono state numerose le polemiche che hanno visto come protagonista indiscussa dei media Chiara Nasti, soprattutto dopo il gender party realizzato lo stadio di Roma insieme al compagno Mattia Zaccagni attraverso il quale hanno annunciato l’arrivo di un maschietto nella loro vita.

Recentemente, però, a far discutere troviamo la bellissima borsa sfoggiata da Chiara Nasti e che hai una scatola non poche polemiche aiutanti del web che hanno subito notato l’accessorio molto costoso.

Chiara Nasti e la borsa da migliaio di euro sui social network

Ebbene sì, si apre una nuova polemica per Chiara Nasti a seguito della pubblicazione di una foto che ha subito scatenato le web e voi la curiosità di chi ha intuito il brand che ha realizzato la borsa che ha messo in risalto in una foto condivisa su Instagram.

Facciamo riferimento ad un Hermes Borkin, ovvero un accessorio da donna extralusso il cui valore economico oscilla tra i 7.000 euro ad un tetto massimo di 349.000 euro. La borsa per eccellenza che tutti sognano di poter avere nel proprio armadio ma che allo stesso tempo ha scatenato non poche polemiche da parte del popolo del web chi ha accusato Chiara Nasti di sfoggiare un accessorio troppo costoso

L’accessorio che tutte le vip sfoggiano?

La Birkin, come abbiamo avuto precedentemente, rappresenta un accessorio che davvero tutte le donne in tutto il mondo vorrebbero avere nel proprio armadio disponibile per i vari outfit e occasioni speciali nelle quali prendere parte. Infatti, a possedere la bellissima Birkin.

In questi anni a sfoggiare una borsa realizzata da questo brand sono state numerose vite appartenenti al mondo dello spettacolo e non sono, come nel caso di Wanda Nara e Ilary Blasi, le quali sono in possesso di un modello assolutamente deluxe, e in varie occasioni anche Chiara Ferragni ha sfoggiato la sua Birkin.