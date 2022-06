Juventus, sempre più delicata e preoccupante la posizione del giocatore all’interno del club. Adesso può davvero salutare i bianconeri.

Abbiamo spesso qui evidenziato come anche in casa Juve ci saranno grandi cambiamenti, soprattutto alla luce delle recenti difficoltà vissute dagli uomini di Allegri che costringeranno Cherubini e colleghi a intervenire in modo intelligente quanto oculato e tempestivo sul mercato.

Questo non significherà però solo regalare a Max nuovi profili ma anche catalizzare un percorso epurativo finalizzato all’allontanamento di chi non fosse più considerato all’altezza del progetto o, come nei casi di Chiellini e Dybala, avesse ingaggi non più sostenibili da una realtà finanziaria solida quanto importante ma costretta a non poco importanti valutazioni sul fronte economico al fine di ovviare anche ad alcuni investimenti non proprio felici del recente passato.

Ai due su citati, si aggiungano poi anche le uscite anche di Bernardeschi (che non ha ancora scelto il proprio futuro) e di quell’Alvaro Morata che, dopo aver postato sui social la foto con l’amata Alice e condiviso con tutti la gioia dell’arrivo del quarto figlio, con ogni probabilità lascerà Torino.

Juventus, De Ligt sblocca il mega intreccio in Premier League

Sappiamo, infatti, delle difficoltà incontrate dalla Juventus nel trovare un punto di incontro con quell’Atletico Madrid detenente il cartellino di Alvaro e non assolutamente intenzionato ad abbassarne le pretese, nonostante la posizione scomoda dell’ex Real alla corte di Simeone.

La questione Morata non è però l’unica a preoccupare la piazza, dal momento che un vero e proprio tabù risulta essere anche il futuro del difensore olandese, De Ligt. Ricorderete tutti le sue recenti e fredde dichiarazioni circa le possibilità di rinnovo che lasciarono intendere come quella del Giorgio con il numero 3 potesse non essere l’unica uscita pesante nelle retrovie nel corso di quest’estate.

Questo scenario potrebbe però non essere totalmente slegato da quello di Morata, soprattutto alla luce di quanto raccolto da Gianluca Di Marzio. Il noto giornalista Sky Sport ha infatti evidenziato come sull’ex Ajax ci sia la forte pressione del Chelsea, complice l’innamoramento calcistico di mister Tuchel, rimasto orfano di Antonio Rudiger e alla ricerca di un valido sostituto del tedesco.

Nella trattativa per arrivare a Matthijs, i Blues potrebbero offrire proprio Timo Werner, persosi in questi anni londinesi e ormai ben lungi dall’essere quella macchina da gol ammirata in Bundesliga. Che non sia proprio lui il “nuovo” Morata?