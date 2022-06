Sabrina Salerno: la camicetta bagnata, diventa completamente trasparente | Si vede tutto

By

Sabrina Salerno ha mostrato tutte le sue forme indossando una camicia completamente bagnata. Ecco la foto apparsa sui social.

Sabrina Salerno è una cantante e showgirl italiana nata a Genova nel 1968 che nel corso della sua carriera ha avuto modo di farsi conoscere in tutto il mondo grazie ad una sua hit anni ’80.

Sabrina Salerno e le foto con la maglietta bagnata

Cresciuta a Sanremo dopo aver partecipato al concorso di bellezza, Miss Lido, prende parte nel 1984 a Miss Italia per poi debuttare al fianco di Nino Manfredi e Johnny Dorelli nel programma Premiatissima.

Contemporaneamente incide alcune canzoni con lo pseudonomo di Sabrina esordendo nel 1986 con il singolo Sexy Girl che ebbe un discreto successo in Italia, Germania e Australia venendo poi scelta come sigla del Festivalbar di quell’anno.

Nel 1987 ottiene un successo mondiale grazie alla canzone Boys (Summertime in Love) che scala le classifiche di tutto il mondo e si posiziona al terzo posto della classifica britannica preceduta solamente da Madonna e Michael Jackson.

In un’intervista, Sabrina Salerno ha rivelato che nonostante non sia una grande appassionata di calcio, come invece suo marito l’imprenditore tessile Enrico Monti, grande tifoso dell’Inter, la canzone Boys è nata a causa di una partita di calcio.

La donna inoltre ha avuto la possibilità di ballare un tango con Diego Armando Maradona, durante una puntata del programma Odiens dove fu definita al Pibe d’Oro uno spettacolo di donna.

Nel 2020, in Spagna è nata la Società Sportiva Sabrina Salerno, una squadra di calcio a 7 dedicata alla cantante il cui sponsor tecnico è la Givova e nello stemma della società è rappresentata una figura stilizzata della cantante.

La motivazione della scelta di omaggiare la popstar è stata data dal fatto che la donna è entrata nella vita dei calciatori quando hanno cominciato a dare i primi calci ad un pallone.

Il seno mostrato su Instagram

La Salerno ha confessato di sentirsi gratificata di questa onorificenza ma per il momento non è previsto nessun torneo della squadra nonostante le richieste per avere una maglia sul web siano altissime.

Sabrina, nel corso degli anni ha mantenuto invariata la sua bellezza e ancora oggi continua a far girare la testa a tutti i suoi fan e alle nuove generazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

In un ultimo post di Instagram, la donna si è mostrata con una camicetta bianca completamente bagnata le cui trasparenze fanno intravedere tutte le sue forme che hanno incantato gli uomini degli anni ’80 e continua a farlo anche con quelli del 2020.