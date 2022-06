Roma, il futuro di Zaniolo è stato deciso. Doppio colpo della Juventus e strada tracciata per arrivare al 22 di Mourinho.

L’ex Inter è da sempre sulla bocca di tanti tifosi giallorossi e non solo, per questioni non sempre legate al calcio giocato. In questi mesi, poi, il suo nome sta rimbalzando con ancora più vigore alla luce di una situazione contrattuale non proprio felice e che di certo lo renderà un allettante uomo mercato.

Abbiamo già visto in queste settimane dell’interesse in Italia e all’estero per il classe ’99. Corteggiato soprattutto da Milan e Juventus, il futuro potrebbe vivere un vero e proprio turning point nelle prossime ore.

In queste ore, infatti, abbiamo assistito alla presenza di Tiago Pinto in quel di Milano, divenuta città sede delle trattative principali avviate dal gm in questa fase e dalle quali potrebbe dipendere il futuro modus operandi del club sul fronte acquisti, nonché su quello delle cessioni.

Roma, addio Zaniolo: va alla Juve con Di Maria

A tal proposito, non si sottovaluti quanto raccolto da Tuttosport che ha stamane esordito con una fondamentale ricostruzione sulla pista che potrebbe portare Zaniolo alla corte di Allegri e che ha evidenziato come Nicolò potrebbe essere uno dei primissimi rinforzi bianconeri di quest’estate e arrivare a Torino insieme ad un’altra non poco nobile compagnia.

La su citata fonte evidenzia infatti come tra Roma e Juventus potrebbe essere bastita una trattativa sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni di euro con obbligo di riscatto. Sullo sfondo resta ancora vivido anche lo scenario di uno scambio con Arthur, vantante le caratteristiche del mediano richiesto da Mourinho e potenzialmente stuzzicante gli addetti ai lavori ma non una piazza come quella capitolina che difficilmente accetterebbe di separarsi dal 22, soprattutto se questo dovesse approdare presso una rivale così importante.

E intanto si stringe anche il cerchio per Di Maria. Anche l’argentino sembrerebbe infatti molto vicino e potrebbe approdare proprio con il suo possibile nuovo compagno di squadra. Seguiranno aggiornamenti.