Juventus, annuncio sorprendente e scambio lampo con l’Inter. Marotta e Cherubini fanno sul serio!

Sia i nerazzurri che gli acerrimi rivali piemontesi sono alle prese con una campagna acquisti durante la quale dovranno cercare di rinforzarsi quanto prima per ovviare alle difficoltà palesate nel corso dell’ultima stagione. Certo, il percorso dell’Inter è stato tutt’altro che fallimentare, soprattutto alla luce della doppia vittoria nazionale ai danni proprio degli uomini di Allegri.

Ciò non serve però a far dimenticare quanto accaduto in un campionato conclusosi con la meritata vittoria del Milan, divenuta frutto della quasi inspiegabile inflessione di Dzeko e colleghi dopo lo scacco nel derby con Giroud protagonista e vinto in rimonta da Pioli a sorpresa.

La stracittadina meneghina ha rappresentato sicuramente il turning point della scorsa Serie A, soprattutto se si pensa al periodo di buio interista durato ben sette partite e non a caso arrivato dopo la doppietta del bomber francese su citato, fautore dell’inflessione di una squadra che fino a qualche settimana fa aveva dato l’impressione di poter dominare e candidarsi alla vittoria finale senza troppe difficoltà.

Andando, poi, all’altra squadra coinvolta nello scambio cui alluso, non si può di certo considerare il ritorno di Massimiliano Allegri come felicissimo. Questo non solo per il doppio scacco in Coppa Italia e Supercoppa contro Sanchez, Perisic e colleghi. La strada seguita dalla Juventus in campionato è stata infatti a dir poco tortuosa, anche dopo l’arrivo di Vlahovic che ha infiammato la piazza e portato la squadra a vivere una parentesi di trascinamento ad opera di un entusiasmo affievolitosi poi definitivamente dopo e durante lo scacco interno nel Derby di Italia.

Juventus, scambio clamoroso con l’Inter per il bomber

Tutti i tifosi imparziali, ad oggi, si augurano di poter assistere anche in futuro ad una stagione avvincente e in cui la dialettica non si riduca unicamente a sole due rose ma in cui, magari, ci sia anche un maggiore vigore di lotta da parte di Napoli e di una Signora apparsa più dormiente che Vecchia in questi ultimi anni.

Starà a Cherubini, Allegri e colleghi toccare i punti giusti per ridestarla e favorirne magari un ritorno ai gloriosi livelli di un tempo. Servirà però operare con intelligenza e non sono assolutamente da escludersi interventi in sinergia con altri club. Anche con quelli storicamente più ostili da un punto di vista calcistico.

A confermare tale tesi sono state le parole di Enrico Camelio a Radio Radio. Il noto esperto di mercato ha evidenziato come sull’asse torinese-lombardo potrebbe attualizzarsi un importante trattativa che avrebbe del clamoroso. Viste le esigenze economiche prima che tattiche di entrambi i club, si potrebbe infatti assistere al baratto tra Dzeko e Cuadrado.

Il colombiano potrebbe rappresentare un eclettico jolly per attacco e difesa ma anche un titolarissimo qualora Marotta decidesse di monetizzare con la cessione di Dumfries. Pleonastica invece la presentazione del ruolo che verrebbe ad avere l’ex Roma in una squadra che lo aveva cercato non con poco vigore negli scorsi anni anni e che permetterebbe lui di ricoprire il ruolo di vice Vlahovic ma anche di degno e qualitativo coesistente con il numero 7 serbo.