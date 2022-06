Wanda Nara, confessione agghiacciante: “Io sono…”

Momento di grandi confessioni per Wanda Nara che si è lasciata andare sui social. A quanto pare la moglie di Mauro Icardi ha deciso di mettere nuovamente in chiaro le cose.

Il periodo turbolento per Wanda Nara e Mauro Icardi è solo un lontanissimo ricordo, la modella argentina, comunque sia, ha deciso di cogliere la palla in balzo e tornare a mettere e cose in chiaro.

A fare il giro del web troviamo il nuovo messaggio che Wanda Nara ha condiviso nella sua pagina Instagram e che in queste ore sta davvero discutere i fan.

Di nuovo crisi con Icardi?

È questo il rumors che in queste ore sta facendo discutere i media per Wanda Nara e Mauro Icardi, dato che la modella e procuratrice attualmente si troverebbe in Italia senza il marito.

Dopo la pubblicazione di varie notizie che hanno ripreso il rumors in questione, ecco che arriva anche il messaggio di Wanda Nara, il quale sembrerebbe essere una chiara risposta alle varie notizie che sono state pubblicate.

“Per questo motivo…”

Wanda Nara, dunque, è tornata a parlare della sua famiglia, probabilmente in riferimento ai nuovi rumors del gossip in elazione alla presunta crisi con Mauro Icardi.

La modella argentina è pronta a scendere in campo qualora ce ne fosse la necessità, così come è stato anche nei mesi scorsi quando davanti le telecamere ha deciso di chiare cosa stesse succedendo davvero tra lei e Icardi. Nel post in questione, infatti, è possibile leggere tale messaggio con una metafora importantissima: “Se fossi un animale, senza dubbio, Mama Leona… Le leonesse sono molto territoriali. Hanno un istinto protettivo e di vigilanza altamente sviluppato. Per questo motivo tendono a diffidare delle altre femmine e sono loro a decidere se i maschi restano o meno. Le leonesse sono alcune delle madri più devote dell’intero regno animale. Le leonesse eseguono e prendono tutte le decisioni del branco”.