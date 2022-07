Juventus, Allegri lo ha già scaricato: torna a sorpresa dalla grande ex

Juventus, aumentano sempre di più le voci circa la possibilità di assistere alla grande operazione in sinergia con il PSG.

Il club transalpino rappresenta da anni, ormai, uno dei più importanti a livello continentale per investimenti e potenzialità economiche, alla luce della ricchissima proprietà saudita alle spalle che da almeno un lustro a questa parte di distingue per clamorose operazioni e investimenti.

Questo non ha comunque permesso loro di raccogliere i tanto anelati risultati, come evidenziato dai responsi delle stagioni precedenti che hanno visto un PSG vincere diversi campionati senza però riuscire ad alzare la Champions League, attuale obiettivo principale del club transalpino che non ha mai trovato una vera e propria continuità nemmeno in Ligue 1 in quest’ultima decade.

Certo, c’è da dire che i parigini hanno vinto quasi sempre in questi ultimi dieci anni ma le due parentesi con Monaco e Lille vincitori hanno lasciato intendere come non siano riusciti spesso a imporsi anche in una lega che, visti gli investimenti, avrebbero potuto e dovuto dominare senza alcun tipo di problema. In questi ultimi mesi, poi, il club di Al-Khelaafi è stato al centro di numerose discussioni per motivi di varia natura, a partire da quelli squisitamente deontologici e da ascriversi a critiche mosse per il non correttissimo modo di fare della società, da anni brava quanto furba a raggirare l’ormai famoso Fair Play Finanziario.

Juventus, addio dopo un solo anno

Senza addentrarci in discorsi troppo complessi, ci limitiamo qui a osservare come il Paris si sia fin qui distinto per diversi interventi anche in sinergia con diversi club italiani o, comunque, palesando una certa ingerenza nei piani di questi ultimi. Si pensi all’approdo di Gianluigi Donnarumma, prelevato a parametro zero dal Milan e quest’anno al centro di plurime discussioni legate alla staffetta con Navas e all’atteggiamento non proprio degno di chi, qualche anno fa, avesse baciato il glorioso stemma rossonero.

La questione Mbappé, convinto a desistere alle ricche avances del Real Madrid, con un contratto a cifre faraoniche ha poi catturato ulteriormente l’attenzione, aggiungendosi alla lista non poco esile di scenari che abbiano suscitato tanta attenzione mediatica come quella di Lionel Messi la scorsa estate.

Restando sulla possibile ingerenza del PSG nei piani delle italiane, abbiamo visto come in queste settimane il club transalpino abbia maturato un interesse a dir poco concreto per Gianluca Scamacca, mettendo sul piatto una cifra di circa 40 milioni di euro che si avvicina molto alle pretese del Sassuolo, quasi utopistiche per i club di Serie A.

Non passi poi in secondo piano nemmeno quanto emerso dai media francesi in queste ore, a detta dei quali il nuovo ds dei francesi, succeduto a Leonardo, avrebbe forte interesse nel riportare all’ombra della Torre Eiffel Moise Kean dalla Juventus, ritornato lo scorso agosto dopo l’uscita di Ronaldo ma non considerato indispensabile da Allegri.