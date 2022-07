Eleonora Incardona, stende tutti mentre prova i costumi | Che forme spaziali

Eleonora Incardona ha stregato tutti i suoi followers pubblicando un video dove si mostra con più costumi da bagno che le risaltano le forme. Ecco il video.

Una delle giornaliste più famose del mondo dello sport che incanta quasi quotidianamente i suoi followers mostrando tutta la sua bellezza sui social è Eleonora Incardona, volto di Sportitalia.

Eleonora Incardona e la carrellata di costumi

Apprezzata sia per la sua forma fisica che per la sua professionalità, da tempo è considerata come una delle più brave giornaliste sportive in quanto riesce con semplicità a spiegare le vicende che accadono e ad informare i tifosi delle notizie dell’ultimo minuto, restando sempre aggiornata.

Nata in provincia di Ragusa, nel 1991, a Chiaramonte Gulfi, ha sempre avuto fin da adolescente l’obiettivo di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Infatti partecipa al concorso di bellezza Miss Italia nel 2010.

Successivamente, prende parte anche al casting di Veline, programma tv di Canale 5 che selezionava le prossime ballerine che si sarebbero avvicendate sul bancone di Striscia la notizia.

La donna però, oltre al mondo dello spettacolo ha un’altra grande passione che è il golf nella quale si dichiara molto competitiva e che pare rilassarla a tal punto da auto considerarsi una vera e propria golfer.

Amante degli animali e tifosa della Juventus, è stata per un periodo di tempo cognata di Diletta Leotta in quanto ex fidanzata del fratellastro di quest’ultima, Mirko Manola, famoso chirurgo plastico di Milano.

Per via di questa parentela è stata spesso designata come “cognata di…” e col tempo ha cercato di frasi conoscere per quella che è e per la sua identità cercando di essere riconosciuta senza essere accostata alla sua ex cognata.

Il video che ha fatto girare la testa a tutto il web

Eleonora Incardona è dotata di un bellissimo sorriso che sfoggia sempre in tutti i suoi contenuti pubblicati su Instagram, oltre che essere sempre positiva e amante della vita.

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, sulle note della nuova hit estiva di Fedez cantata in featuring con Tananai e Mara Sattei, La dolce vita, Eleonora, in occasione dell’arrivo dell’estate ha mostrato un video dove indossa una carrellata di diversi costumi da bagno.

Che incanto la Incardona pic.twitter.com/3OaBL9ZRTJ — Ginevra (@Ginevracasalin) June 22, 2022

I fan oltre apprezzare il contenuto in sé, non hanno fatto a meno di notare come tutti i costumi indossati dalla giornalista mettano in risalto le sue forme e non si sono potuti esimere dal riempirla di complimenti ricevendo anche gli apprezzamenti da parte del marchio di intimo di cui fanno parte i costumi da bagno indossati.