Bomba in arrivo al club rossonero: la trattativa è in corso, tutti i dettagli

Dopo i rinnovi di Maldini e Massara il Milan si prepara a chiudere il primo colpo del suo mercato estivo: i tifosi già lo aspettano a braccia aperte!

In casa dei campioni d’Italia il calciomercato è iniziato un po’ a rilento, complice anche l’acquisto della società da parte di RedBird ed i rinnovi dei dirigenti rossoneri Maldini e Massara.

L’unico giocatore arrivato alla corte di Stefano Pioli è stato il belga Divock Origi, che porterà l’esperienza internazionale maturata in quel di Liverpool sotto Jurgen Klopp. Oltre al centravanti sono rientrati dai rispettivi prestiti giocatori come Pobega ed Adli, sui cui Pioli ha espressamente detto di voler puntare per la prossima stagione.

I ruoli maggiormente scoperti per la squadra rossonera sono quelli della trequarti e della difesa. Il ritorno di Simon Kjaer fa sicuramente stare tranquillo l’ex tecnico della Lazio, che vorrebbe però un innesto in quella zona di campo per sostituire all’occorrenza il danese che non è più un ragazzino.

Il nome caldo era quello di Botman, che ha però scelto di cedere alle lusinghe del Newcastle trasferendosi in Premier League, con i rossoneri che ora devono esplorare nuovi orizzonti. A tal proposito piacciono diversi profili, il classe 2000 francese Oumas Solet di proprietà del Red Bull Salisburgo, il senegalese classe ’96 del PSG Diallo e anche Francesco Acerbi, giocatore molto esperto di proprietà della Lazio con già un’esperienza passata in rossonero.

Sempre più vicino il colpo sulla trequarti

Chi sembra sempre più vicino a vestire la maglia rossonera l’ex Ajax ora al Chelsea Hakim Ziyech. Il marocchino si è trasferito a Stamford Bridge nel 2020 per circa 40 milioni di euro ma le sue prestazioni con la maglia dei Blues sono state tutt’altro che felici nelle passate due stagioni.

In 83 presenze con il Chelsea ha segnato solo 14 gol e messo a referto circa 10 assist, ma soprattutto è spesso partito dalla panchina, dato che Tuchel gli preferiva giocatori come Kai Havertz e Mason Mount.

Motivo per cui il classe ’93 nato in Olanda sarebbe ben felice di trasferirsi da Londra a Milano per tentare di risollevare le sorti di una carriera che all’Ajax sembrava essere sbocciata definitivamente. Il Milan sta cercando di strappare il sì al Chelsea, con il quale si ragiona su un prestito oneroso (di circa 5 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Le parti sembrano molto vicine ad un accordo.

Il ruolo che potrebbe ricoprire è quello lasciato vacante da Messias, ancora non riscattato dal Crotone), che potrebbe portare Ziyech a sfruttare una delle sue caratteristiche migliori, rientrare per tirare o crossare con il suo mancino.