Juventus – Arrivabene mette a segno un colpo imprevisto: l’annuncio che i tifosi aspettavano

Maurizio Arrivabene mette a segno un colpo imprevisto. Il dirigente della Juventus ha fatto un annuncio a sorpresa ai tifosi che ha scatenato l’ambiente.

La Juventus si prepara alla prossima stagione e da parte della dirigenza le idee sono ben chiare.

Al termine della stagione ci sarà un summit tra i vertici bianconeri, la missione è tracciare la linea per il futuro prossimo.

Finale di stagione e poi testa al mercato

La Juventus, blindato il quarto posto che assicura la qualificazione alla prossima Champions League, si proietta già verso la prossima stagione. Nell’ambiente bianconero ci si augura che la prossima, possa essere la stagione del riscatto e della rinascita juventina. Il percorso tracciato dalla proprietà è ben chiaro, contenimento dei costi e acquisti mirati in ogni reparto. La Vecchia Signora dovrà fare i conti con diversi addii, su tutti quelli di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. L’attaccante argentino deve ancora scegliere la sua prossima destinazione, l’Inter al momento sembra l’ipotesi più accreditata anche se continuano a rimbalzare le voci di un trasferimento all’estero della Joya.

Il capitano, invece, dopo anni di battaglie lascerà quasi sicuramente la Juve, da capire se andrà a fare un’esperienza da qualche parte o se appenderà gli scarpini al chiodo definitivamente, con un futuro da dirigente proprio in bianconero.

Il futuro dei nomi più caldi della Juventus è segnato, il dirigente parla chiaro

Di queste spinose situazioni ha parlato Maurizio Arrivabene, dirigente della Juventus. Arrivabene, ai microfoni di Sky Sport si è espresso anche sul futuro di Chiellini ribadendo che da parte della società ci sarà prima di tutto rispetto per qualsiasi scelta volesse prendere Giorgione: “Merita rispetto. Sta pensando al suo futuro e quando prenderà la sua decisione noi saremo pronti a salutarlo con onore in un caso, o nell’altro a tenercelo stretto“.

Il dirigente si è poi soffermato su Dusan Vlahovic, apparso appannato nelle ultime uscite.

Secondo Arrivabene, il serbo ha solo bisogno di tempo per poter esplodere, ripercorrendo il cammino fatto da Zlatan Ibrahimovic in bianconero: “È un giocatore che non si discute, assolutamente. Ricordo Ibrahimovic che nel suo primo anno alla Juve era criticato, poi è esploso. Si tratta solo di dare fiducia al giocatore e lasciarlo crescere in pace. Giocare in una grande squadra necessita tempo, farà vedere quello che vale“.

Di fatto Vlahovic, complice anche l’esoso esborso fatto dalla Juventus, sarà la pietra angolare dell’attacco bianconero e l’elemento cardine da cui ripartire per tornare a vincere.