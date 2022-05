Federica Masolin e lo spasimante segreto, chi sarà il misterioso gentil uomo?

By

Federica Masolin ha ricevuto una sorpresa da parte di uno spasimante segreto. Ecco il post che ha insospettito i fan.

Federica Masolin è una delle giornaliste sportive più apprezzate dal pubblico sia per la sua professionalità che per la sua bellezza che non lascia indifferenti gli appassionati del mondo dello sport.

Federica Masolin e il misterioso ammiratore

Nata a Milano il 7 maggio del 1985, ha cominciato ad appassionarsi al mondo sportivo a seguito del padre che la portava a guardare le competizioni di tennis o di moto per staccarla da sua sorella Laura con la quale litigava continuamente.

Dopo aver passato alcuni alti a dedicarsi alla danza ed essersi laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Letteratura Moderna, continua a praticare la sua professione che è iniziata quando era ancora studentessa.

Stiamo parlando della sua presenza nelle trasmissioni sportive di Sky Sport dove ha cominciato come stagista per poi seguire la Serie A di pallavolo sia maschile che femminile diventando corrispondente per l’emittente televisiva.

Nel 2009 si dedica anche al mondo del calcio diventando inviata a bordo campo per la Serie A seguendo in particolar modo il Genoa e la Sampdoria per poi condurre uno speciale sulla Copa America e condurre Euro Calcio Show un programma televisivo dedicato alle leghe calcistiche straniere.

La Masolin è stata anche inviata in occasione delle Olimpiadi di Londra 2012 e alle Olimpiadi Invernali di Sochi del 2014 dedicandosi in seguito quasi completamente alla Formula 1 conducendo la presentazione della Ferrari ad inizio stagioni e le tre giornate del weekend della stagione.

Attualmente assieme a Davide Valsecchi è uno dei volti più in vista di Sky Sport F1.

In occasione del suo compleanno Federica ha festeggiato il suo trentasettesimo compleanno a Miami dove era presente in occasione del Gran Premio sulla Weast Coast.

La storia che ha incuriosito i fan

Durante il suo compleanno, ha pubblicato una serie di storie su Instagram tra cui una che ha catturato l’attenzione dei suoi fan.

In questa storia, Federica ha pubblicato la foto di una torta di compleanno ricevuta da un ammiratore segreto. Nella didascalia la giornalista racconta di averla ricevuta dopo che qualcuno ha bussato alla sua porta e ha taggato un profilo Instagram.

Cliccando però su questo profilo risulta privato e chiuso e dall’anteprima non si capisce se si tratta di un uomo e di una donna e quindi se si tratta di una sua amica o di un uomo che sta facendo breccia nel suo cuore.

Il mistero ha suscitato la curiosità dei suoi followers che vorrebbero saperne di più, ma per ora, tutto tace.