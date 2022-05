Alena Seredova, avete mai visto il nuovo compagno? Gigi Buffon scansati proprio

Alena Seredova si è mostrata molto felice al fianco del suo nuovo compagno non invidiando la separazione da Gigi Buffon. Ecco chi ha conquistato il cuore della modella.

Alena Seredova è una dirigente sportiva ceca naturalizzata in Italia che ha avuto esperienza come modella e attrice .

Nata a Praga nel 1978 ha vissuto la sua infanzia nel quartiere di Vinohardy nella capitale della Repubblica Ceca. Dopo aver lavorato come modella, diventa famosa in Italia a seguito della sua relazione con l’attore e modello Edoardo Costa per poi nel 2011 sposarsi con il portiere Gianluigi Buffon da cui ha avuto due figli David Lee e Louis Thomas.

Alena Seredova: l’uomo dopo Buffon

La sua fama in Italia la si deve grazie a Giorgio Panariello che l’ha scelta per prendere parte alla trasmissione Torno Sabato a cui sono seguiti molti altri successi e un calendario realizzato per la rivista Max per l’anno 2005.

Alena ha all’attivo anche alcune esperienze come attrice recitando in alcune commedie italiane come Ho visto le stelle di Vincenzo Salemme, Christmas in Love, Un’estate al mare e Un’estate ai caraibi.

Dopo aver partecipato alla Domenica Sportiva e dall’agosto del 2012 è presidente onorario della Carrese, club calcistico di proprietà del suo ex marito Gianluigi Buffon.

Dopo la separazione dal calciatore, la Seredova ha ritrovato l’amore grazie ad Alessandro Nasi manager che ha conosciuti grazie alla passione di entrambi per il pallone.

Alessandro Nasi è originario di Torino ma è cresciuto negli Stati Uniti e fa parte della famiglia degli Agnelli di cui fa parte anche Lapo Elkann di cui Nasi ne è il cugino.

Attualmente l’uomo è il vicepresidente di Exor, un holding gestita dagli eredi della famiglia Agnelli ed è tornato a vivere in Piemonte per l’amore della modella e della loro figlia Vivienne nata nel 2020.

La nuova vita di Alena

Dall’altra parte, anche Gianluigi Buffon sembra aver trovato un nuovo amore nella giornalista sportiva Ilaria D’Amico da cui ha avuto un figlio Leopoldo Mattia nato nel 2016.

“Chiuso un portone se ne riapre un altro” ha dichiarato la Seredova in un’intervista di qualche tempo fa nella trasmissione Vieni da me e sui social pubblica spesso alcune sue foto nonostante si sia un po’ allontanata dai riflettori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

In un ultimo post pubblicato su Instagram, la Seredova si è fotografata in compagnia del suo nuovo compagno e della loro figlia in un momento di relax in spiaggia ricevendo i complimenti da parte di colleghi, amici e ammiratori che li definiscono una coppia di classe.