Juventus – Chiesa rivela la verità sul suo rientro: tifosi con il fiato sospeso

Federico Chiesa è ancora fuori, la sua riabilitazione tiene ancora con il fiato sospeso i tifosi ed anche la dirigenza: ecco dalle sue parole, la verità sul recupero.

L’ala offensiva della Juventus è fuori per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, rimediata durante la partita disputata allo stadio Olimpico contro la Roma di José Mourinho lo scorso 9 gennaio, alla seconda gara del nuovo anno.

Già prima di quell’infortunio che ne ha condizionato definitivamente la stagione, il giocatore arrivato nell’ottobre 2020 dalla Fiorentina per circa 50 milioni di euro (12 milioni di euro di prestito biennale più 40 per il riscatto obbligatorio) aveva vissuto una stagione di alti e bassi, fermato da alcuni problemi muscolari che ne hanno limitato fortemente le prestazioni.

Sono state appena 14 le partite giocate da Chiesa in campionato, durante le quali ha segnato solo 2 gol (contro Spezia e Napoli) e fornito appena 3 assist. Discorso diverso invece in Champions League dove il talento azzurro ha segnato 2 gol in 4 partite, decidendo tra l’altro il match con il Chelsea.

Allegri è stato in grado di trasformare la Juventus, inanellando una serie di risultati utili consecutivi che gli hanno permesso di non sentire troppo l’assenza di Chiesa, anche se l’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Villarreal è una ferita ancora aperta e che l’ex viola avrebbe potuto aiutare a non aprire mai.

Tifosi in ansia, la risposta di Chiesa non lascia spazio a dubbi

Il figlio di Enrico Chiesa, anche lui ex Fiorentina, prosegue il suo iter riabilitativo, dopo l’operazione subita lo scorso 23 gennaio. Il giocatore è carico e vuole tornare a disposizione del suo allenatore quanto prima. Lo scorso 7 marzo Federico aveva pubblicato in un post Instagram il suo ritorno a camminare senza le stampelle.

Ora in un altro post, in cui è ritratto con le maglie della Juventus e della nazionale Italiana, manda un messaggio a tutti i tifosi che sperano veramente di vederlo presto nuovamente in campo, come lascia intendere il suo commento “Back Soon”.

La lunga riabilitazione lo porterà comunque ad essere in campo non prima della prossima stagione, dato che quel tipo di infortunio prevede un decorso di almeno 6 mesi. In ogni caso dunque tonerà a disposizione del suo allenatore a partire dalla prossima stagione, saltando il finale di stagione in cui la Juventus è impegnata per la qualificazione alla Champions League e per la coppa Italia, che Chiesa l’anno scorso decise in finale contro l’Atalanta.