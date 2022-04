Wanda Nara e Maxi Lopez oggi: il calciatore parla ancora dell’ex moglie

Il gossip che ha interessato anni fa Maxi Lopez e Wanda Nara torna a tenere banco nel mondo delle notizie, dato che a rompere il silenzio troviamo ancora una volta il calciatore ed ex marito dell’argentina.

La fine del matrimonio tra Maxi Lopez e Wanda Nara ha segnato una fetta importante nel mondo del gossip italiano ed internazionale circa il campo dello sport. Lei bella e prorompente arrivata da poco in Italia con il marito e i figli della coppia a seguito, ma a segnare la fine della loro unione è stato poi l’incontro della Nara con Mauro Icardi, nonché suo attuale secondo marito.

Negli anni, inoltre, a far discutere sono state le numerose notizie pubblicate sul conto della famosa (ex) coppia a seguito di presunte faide familiari e non solo… inaspettatamente, non a caso, a rompere il silenzio è stato proprio Maxi Lopez, il quale ha deciso di rivelare la vera natura dei rapporti con la sua ex moglie.

Maxi Lopez e Wanda Nara oggi

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni le cronache rosa hanno parlato in diverse occasioni del matrimonio tra Wanda Nara e Maxi Lopez, dato che i due per diverso tempo non sarebbero stati in buoni rapporti e spesso in disappunto sulla gestione dei figli.

Oggi le cose sarebbero davvero molto diverse, così come dichiarato dallo stesso Maxi Lopez in occasione di una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, qui dove ha rivelato in che rapporti sono lui e l’ex moglie: “Sì, con Wanda ora siamo in buoni rapporti. Dopo tanto tempo, è arrivata la calma e ne sono felice. Ho lottato tanto per questo”.

LEGGI ANCHE -> Benzema – il dettaglio che avrebbe potuto cambiare la storia

LEGGI ANCHE -> Napoli – Incredibile scambio col Real Madrid: si può fare, tifosi scatenano il web

“Mi piacerebbe…”

La lunga intervista in questione, inoltre, è stata anche l’occasione perfetta per Maxi Lopez per parlare del destino dei suoi tre figli che, a quanto pare, hanno deciso di seguire le sue orme nel mondo del calcio e quelle di Mauro Icardi, trovandosi già nella squadra del PSG dove il marito di Wanda Nara riveste il ruolo di capitano.

Infatti, Maxi Lopez, successivamente, ha poi concluso così la sua intervista parlando fiero dei figli e dei successi calcistici riscossi: “Giocano tutti nel Psg, li seguo spesso e devo dire che il grande sta andando molto bene. È un centravanti come papà, ha fatto qualcosa tipo 40 gol in 35 partite e, pensate un po’, vorrebbe giocare nel Milan. L’anno scorso ha partecipato anche a un campus estivo rossonero”. Infine: “Vedo in lui un potenziale giocatore vero, è un ragazzo molto determinato. Mi piacerebbe vedere i miei figli nel Milan o nel River Plate. Valentino ce la farà, me lo sento. Erano tutti e tre attaccanti, poi il medio è finito in porta”.