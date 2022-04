Ecco il giocatore che fa la differenza: Mourinho lo vuole tutto per lui

José Mourinho ha individuato il giocatore perfetto per gioco della Roma e farà di tutto per averlo a disposizione per le prossime stagioni.

La Roma progetta il futuro dei propri giocatori e pensa ai possibili innesti per la prossima sessione di mercato. Un nome in particolare sembrerebbe quello desiderato dall’allenatore portoghese.

La Roma sta attraverso un momento positivo della sua stagione: i giallorossi sono infatti reduci da dieci risultati utili consecutivi, in particolare nelle ultime cinque si sono ottenute quattro vittorie ed un pareggio. Nell’ultima giornata di campionato ha vinto fuori casa contro la Sampdoria per 1-0, consolidando il quarto posto e approfittando della sconfitta della Juve contro l’Inter per portarsi a -5 dalla zona Champions.

I giallorossi, però, non pensano solamente al presente, ma anche al futuro. La dirigenza sta valutando nuovi nomi e se confermare o meno chi fa già parte della rosa.

Roma, due mesi per centrare gli obiettivi stagionali

La Roma ha vissuto fase altalenanti, ma in questo momento della stagione sembrerebbe aver trovato la formula giusta per far male agli avversari. Contro la Samp Mou ha schierato gli stessi giocatori (tranne Zaniolo) che avevano calato il tris nel derby contro la Lazio. I giallorossi hanno ritrovato unità in quanto squadra e la voglia di mettersi in gioco per centrare gli obiettivi stagionali.

A questo punto della stagione, la Roma vuole continuare a consolidare il quinto posto e fare bene nei quarti di Conference League, dove affronterà il Bodo Glimt. I giallorossi si preparano a due mesi di fuoco per stabilire l’esito di un’intera stagione.

LEGGI ANCHE –> Sinisa Mihajlovic – Il messaggio è da brividi: le sue parole dopo la partita

Occhi puntati sul giovane giocatore: Mou conta su di lui

In casa Roma un giocatore dell’attuale rosa sta dimostrando di avere talento e personalità per continuare a brillare in prima squadra. Si tratta del giovane Nicola Zalewski, il quale ha debuttato sulla fascia sinistra e ha accumulato sei presenze consecutive in Serie A.

Il giocatore ha stupito Mou e l’ambiente per le sue qualità tattiche sulla corsia di sinistra. Zalewski starebbe lavorando sodo per continuare a convincere e per restare alla Roma, invece di andare in prestito altrove.

LEGGI ANCHE –> Atalanta – De Roon sorprende tutti: “Ecco di chi è la colpa: tifosi infuriati

Nella sessione di mercato di gennaio, alla Roma erano arrivate le offerte di Verona e Venezia. Mou, però, è stato chiaro: Zalewski non si muove, perché è un talento che va coltivato nella squadra giallorossa.