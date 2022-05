Juventus – Dalla Francia ne sono certi: l’accordo è già raggiunto, il top player vestirà bianconero

La Juventus ha trovato in lui l’erede di Dybala. È tutto pronto per il suo approdo a parametro zero. Che colpo!

L’ultima giornata di campionato è alle porte e il calciomercato inizia ad entrare nel vivo. La Juventus sembra già aver trovato l’erede di Dybala.

L’argentino ha salutato l’Allianz Stadium nella partita contro la Lazio e, al netto della prossima partita a Firenze, il classe ’93 ha giocato con la maglia bianconera 292 partite segnando 115 gol e fornendo quasi 50 assist.

Un giocatore spesso decisivo, sia in Italia che in Europa, che con la Juventus ha vinto 5 scudetti, 4 coppe Italia e 3 supercoppe.

L’addio a parametro zero dell’argentino, che non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto e che probabilmente si accaserà in un altro club italiano (si parla di forti interessi di Inter e Roma), lascia un vuoto della rosa bianconera che Arrivabene sembra essere riuscito già a colmare. Dalla Francia sono sicuri, sarà lui il prossimo acquisto.

Un altro mancino dal piede magico

Con il ritorno di Chiesa accanto a Vlahovic il prossimo anno c’è bisogno di una pedina che completi il tridente. Dybala sarebbe stato perfetto in un 4-3-3 disegnato da Allegri, ma chi è ancora più utile per quel ruolo è un suo connazionale.

Stiamo parlando infatti di Angel Di Maria, attaccante esterno del Paris Saint-Germain, che come Dybala non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto e lascerà i parigini a parametro zero.

Cresciuto nel Rosario Central, fu portato in Europa dal Benfica, che lo prelevò per 8 milioni di euro, vendendolo circa tre anni dopo al Real Madrid per 30 milioni. Con i blancos ha vinto una Liga e una Champions League, oltre a due Copa del Rey e una Supercopa. Dopo l’esperienza spagnola, una breve parentesi in Inghilterra, con il Manchester United che lo paga la bellezza di 75 milioni di euro. Di Maria rimane solo un anno con i Red Devils, trasferendosi al PSG per 63 milioni. In 292 partite con i parigini ha segnato 92 gol, fornito quasi 120 assist e vinto 5 volte la Ligue 1.

Un giocatore straordinario, che nella sua carriera ha vinto praticamente tutto, riuscendo anche a decidere una finale di Copa America con un pallonetto strepitoso contro il Brasile.

L’unico dubbio che persiste sul suo acquisto è il fattore anagrafico. Lo scorso 14 febbraio Di Maria ha compiuto 34 anni, e questa stagione, complice qualche acciacco fisico, ha giocato solo 30 partite (di cui 21 da titolare) segnando appena 4 gol. Prendere un giocatore di quella classe a parametro zero ha però sempre il suo fascino e dalla Francia sono sicuri che l’anno prossimo vestirà bianconero. Vedremo se saprà adattarsi al calcio italiano e trovare anche qui la sua dimensione.