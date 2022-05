Juventus – Chiellini indica il nome del suo erede: la scelta sorprende tutti

Giorgio Chiellini ha dato l’addio al pubblico della Juventus. Dopo l’ultima partita allo Stadium, il difensore ha indicato il suo erede: il nome ha sorpreso tutti.

Il capitano della Juve ha disputato la sua ultima partita in casa con la maglia bianconera. Al termine del match con la Lazio, ha indicato chi sarà il suo erede.

Juventus-Lazio è stata l’ultima gara in casa con la maglia bianconera per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. I due hanno salutato lo Stadium fra applausi e lacrime: il difensore ha lasciato il campo dopo 17 minuti, mentre l’argentino è stato sostituito nel finale di partita. In particolare, la Joya è scoppiato in un pianto disperato, mentre il capitano ha nascosto l’emozione dietro a dei sorrisi.

Entrambi sono pronti a vivere esperienze nuove e diverse: per Chiellini dovrebbero aprirsi le strade della MLS, mentre per Dybala si parla di un possibile futuro all’Inter o all’Atletico Madrid.

Dopo aver salutato la tifoseria, il difensore ha rilasciato dei commenti sul passato, ma anche sul futuro, indicando chi, secondo lui, sarà il suo erede.

Chiellini, l’erede non è bianconero: nome a sorpresa

Chiellini ha giocato 17 minuti contro la Lazio, tanti quanti sono gli anni passati con la maglia bianconera addosso. Il capitano ha poi lasciato il posto a De Ligt prima di concedere un giro di campo ai tifosi che gli allungavano la mano e lanciavano delle sciarpe.

Quella con i biancocelesti sarà sicuramente la sua ultima partita allo Stadium, ma potrebbe giocare ancora l’ultimo match con la Juve contro la Fiorentina (più probabilmente, però, partirà dalla panchina).

Si è chiusa così un’era per uno dei pilastri che hanno contribuito ai successi juventini degli ultimi anni. Probabilmente, la prossima destinazione sarà la MLS, anche se prima dovrà parlarne con la famiglia. Ad ogni modo, a Los Angeles danno per certo un suo arrivo negli USA.

A fine partita, Chiellini ha anche rivelato chi, secondo lui, sarà il suo erede. Con grande sorpresa, però, il difensore ha scelto un giocatore dell’Inter: Alessandro Bastoni.

Chiellini ha dichiarato: “Bastoni è fortissimo. Ha caratteristiche diverse da me, ma l’Italia può dormire sonni tranquilli e lui verrà ricordato come Alessandro Bastoni”.

Il riferimento è alla Nazionale: secondo il difensore juventino, infatti, sarà il 95 nerazzurro a prendere il suo posto e avrà una carriera luminosa.

A proposito degli Azzurri, Chiellini disputerà un ultimo match con la Nazionale di Roberto Mancini contro l’Argentina a Wembley a giugno: si tratterà della sua 117esima presenza (raggiungerà Daniele De Rossi). Verosimilmente, andrà in scena un passaggio di testimoni fra il capitano juventino e Bastoni che sancirà l’inizio di una nuova era per l’Italia.