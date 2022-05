Milinkovic – Il futuro si complica: arriva la conferma che i tifosi non si aspettavano

Il centrocampista serbo della Lazio ha vissuto la stagione della consacrazione ed è cercato dai top club di mezza Europa.

Nella stagione 2021/22 Sergej Milinkovic-Savic ha stregato tutti con le sue incredibili prestazioni.

Il gol del pareggio della Lazio all’Allianz Stadium contro la Juventus è stato addirittura l’undicesimo del suo campionato, accompagnato anche da altrettanti assist che lo rendono il miglior centrocampista, e forse miglior giocatore, di tutto il campionato italiano quest’anno. Una stagione impressionante che ha fatto levitare ulteriormente il suo valore, oltre che attirare l’attenzione di tutti i top club europei che ora farebbero follie per portarlo alla loro corte.

Già nelle scorse settimane si parlava di un forte interesse di Milan e Juventus, quest’ultima pronta ad un’offerta di 70 milioni più 15 di bonus. A questo interesse è da aggiungere anche quello dell’Inter, che vede in Marotta uno dei più grandi estimatori del centrocampista serbo.

Oltre alle squadre italiane su di lui sono piombati il Paris Saint-Germain e il Manchester United, che vorrebbe fare un regalo di benvenuto a Erik ten Hag. Quest’ultima è una pista molto interessante per il serbo, che a detta del suo agente sogna di giocare in Premier League, anche se sembra che il tecnico ex Ajax vorrebbe un suo pupillo in maglia Red Devils e cioè Frenkie De Jong. L’acquisto dell’olandese libererebbe dunque il posto al Barcellona per Milinkovic-Savic, con i catalani che ci avevano già provato nel 2020 e potrebbero tornare all’attacco.

Al termine della partita contro la Juventus, ha parlato l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, che è al momento in trattativa con il presidente Lotito per il rinnovo di contratto con la squadra biancoceleste.

Per firmare il rinnovo Sarri vuole delle garanzie, ed una di queste è proprio la permanenza del forte centrocampista serbo che, a detta sua, rimarrà alla Lazio anche il prossimo anno: “Ho parlato con il presidente Lotito, sono convinto di una cosa: se andrà via non rimarrà in Italia, ma la sua partenza è difficile. Spero che anche l’anno prossimo gli avversari possano applaudirlo con la nostra maglia”.

Il tecnico accende la speranza nei tifosi biancocelesti, che non vorrebbero per nulla al mondo lasciar andare il classe 95, un giocatore che ha permesso alla Lazio di qualificarsi per la prossima Europa League e che è certamente importante per non sfasciare il gruppo che si è creato con Sarri, che reagirebbe con le dimissioni ad un suo eventuale addio.