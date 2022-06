Juventus, arriva la beffa che spiazza il mondo bianconero tutto. Adesso la situazione si complica davvero.

Non sono momenti felicissimi in casa bianconera, laddove bisogna fare i conti con una stagione da poco conclusasi tutt’altro che brillante e con la consapevolezza di dover intervenire sul mercato in modo tempestivo quanto intelligente per poter sovvertire la marcia di quest’ultimo triennio che ha portato i piemontesi a toccare uno dei punti più bassi del proprio recente passato.

A Torino sono tutti in attesa di quel Paul Pogba per il quale sembrano esserci tutti gli elementi per sperare in una fumata bianca tempestiva. L’approdo del Polpo garantirebbe non pochi miglioramenti ad una delle regioni di campo apparse maggiormente in difficoltà in questi anni, oltre che a rappresentare la concretizzazione di una grande operazione di mercato a parametro zero, per la seconda volta consecutiva per quanto riguarda questo giocatore.

Il francese non sarà però certamente l’unico approdo che Cherubini cercherà di garantire ad Allegri con il benestare di Agnelli. Di Maria e Kostic sono altri nomi molto caldi sui quali potrebbero esserci aggiornamenti tra non molto. In attesa di questi ultimi, però, occhio a non sottovalutare le voci relative ai possibili movimenti in uscita per le prossime settimane.

Juventus, De Ligt ha deciso: ecco il futuro del difensore

Dopo le uscite di Dybala, Chiellini e Bernardeschi, si potrebbe prossimamente assistere anche a quella di Alvaro Morata, per il quale non è stato ancora trovato un accordo con l’Atletico Madrid. Non passi però inosservato anche quanto emerso in queste ore circa il futuro di Matthijs De Ligt.

Il grande difensore olandese classe ’99, approdato in Italia con l’etichetta di potenziale fuoriclasse, non è fin qui riuscito a esprimere tutto il proprio talento e già qualche giorno fa aveva preoccupato i tifosi con le sue dichiarazioni dal ritiro degli Oranges.

L’ex Ajax ha detto infatti di voler fare delle valutazioni prima di firmare il contratto fino al 2026. Valutazioni non solo di natura economica ma riguardanti soprattutto quella clausola superiore ai 100 milioni di euro che sarebbe intenzionato ad abbassare, nonché relative anche alla progettualità del club di Agnelli dal momento che, per dirla con le sue stesse parole, “Due quarti posti consecutivi impongono delle riflessioni”.

In queste ore, il “Leggo” milanese ha sottolineato come De Ligt potrebbe a questo punto essere messo sul mercato, onde evitare che la scadenza contrattuale nel 2024 diventi ostile al club bianconero e porti il manico del coltello nelle falangi del difensore. La stessa fonte ha evidenziato come a Torino si stanno già cercando i sostituti, dal momento che risulterebbe impensabile affrontare il campionato con i soli Bonucci, Gatti e Rugani.

I nomi più caldi sono quelli di Laporte e Gabriel, rispettivamente valutati da Manchester City e Arsenal circa 40 milioni di euro.