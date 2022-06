Maldini piazza un colpo da novanta: occhi puntati sulla pista estera

Paolo Maldini vuole regalare a Pioli e a tutti i tifosi rossoneri un colpo capace di infiammare ancora di più la piazza dopo la vittoria dello scudetto: gli occhi del direttore tecnico del Milan sono puntati su una pista estera.

Il Milan vuole rinforzare la rosa attuale con giocatori di livello europeo capaci di fare la differenza sia nel breve che nel lungo termine.

Il Milan sta iniziando a preparare quella che sarà la stagione più difficile degli ultimi anni: quella della conferma. Dopo essere cresciuta e aver raggiunto lo scudetto, la squadra di Pioli è chiamata a replicare se non migliorare quanto di buono fatto nell’ultimo periodo. L’arrivo della nuova proprietà, RedBird, va proprio in questa direzione, e cioè quella di riportare i rossoneri a competere a grandi livelli anche in Europa.

Dopo un anno di ambientamento in cui si è misurato con squadre di alto profilo come Liverpool, Atletico Madrid e Porto, il Milan è pronto ad affrontare una Champions League nella quale vuole essere protagonista. La prima fascia potrebbe assicurare infatti un girone più benevolo di quello della stagione appena conclusa, ma tutto dipenderà da quello che l’urna di Nyon decreterà il 25 agosto.

Come ribadito anche da Maldini al termine della stagione, il Milan ha però bisogno di 3-4 rinforzi di livello per aprire un ciclo vincente. RedBird non investirà mai delle cifre astronomiche, ma vuole presentarsi nel migliore dei modi ai nuovi tifosi. Dopo aver praticamente chiuso per Origi e Renato Sanches, i rossoneri puntano a regalare ai tifosi un colpo da novanta.

Un nuovo nome ed un ritorno, le prospettive rossonere scatenano i tifosi

Il reparto che più che mai necessita di rinforzi nel 4-2-3-1 di Pioli è la trequarti. Leao ha dimostrato durante tutto l’anno di essere imprescindibile, ma negli altri due ruoli nessuno ha mai mostrato quella continuità di cui il Milan ha bisogno. Dall’Olanda sono sicuri che i rossoneri abbiano già definito l’arrivo di Noa Lang del Brugge per una cifra di circa 22 milioni di euro. L’acquisto del classe ’99 non escluderebbe comunque un altro acquisto in quella zona di campo, e in tal senso sono due gli obiettivi seguiti: Charles De Ketelaere e Marco Asensio.

Constatate le difficoltà nel trattare con la Roma per Niccolò Zaniolo, i rossoneri avrebbero puntato infatti sulla pista estera. Per De Ketelaere il Milan è pronto a mettere sul piatto la cifra di 40 milioni di euro richiesta dal Brugge, ma prima dovrà essere definito l’organigramma societario. Gerry Cardinale deve rinnovare i contratti di Maldini e Massara e poi indicare il budget a disposizione, e solo dopo ciò gli uomini di mercato rossoneri si muoverebbero per chiudere l’operazione.

Asensio è invece un vecchio pallino del Milan e il suo contratto è in scadenza nel 2023. In questa trattativa Carlo Ancelotti potrebbe essere un alleato prezioso, ma sul giocatore ci sono anche tanti club di Premier League e la Juventus. In questo caso la trattativa, anche per via dello stipendio di Asensio, è più difficile ma non impossibile.

Insomma, i colloqui della dirigenza milanista vanno avanti da tempo e si rinnovano giorno dopo giorno. Questa settimana potrebbe essere molto importante a livello societario: una volta concluso tutto, il Milan potrà fiondarsi sul mercato per chiudere le operazioni.