Donnarumma torna a far discutere: la sua giustificazione fa infuriare gli Azzurri

Gianluigi Donnarumma è al centro di una polemica: il portiere della Nazionale ha rilasciato una dichiarazione che sta facendo discutere.

Gli impegni estivi della Nazionale si sono chiusi con il match contro la Germania. Gli Azzurri hanno rimediato un pesantissimo 5-2 che è costato la perdita di due posizioni all’interno del gruppo A3 della Nations League. L’Italia, dopo due pareggi, una vittoria ed una sconfitta, è terza dopo Ungheria e Germania, ma davanti all’Inghilterra.

Il CT Roberto Mancini ha sfruttato queste sfide per mettere alla prova i più giovani: l’obiettivo è quello di formare sin da subito il nuovo gruppo a preparare al meglio i prossimi impegni più importanti. Alcuni di loro hanno dato risposte positive, tra cui Gnonto, che contro i tedeschi ha messo a segno il suo primo gol con la maglia azzurra (siglando il record di giocatore più giovane a mettere a segno una rete con la Nazionale).

L’attenzione, però, è anche sull’extracampo: in particolare, i riflettori sono puntati su Donnarumma.

Donnarumma reagisce con una polemica: la sua risposta fa discutere

Il 5-2 contro la Germania ha rappresentato l’unica nota negativa di una Nations League che, fino a quel momento, aveva dato buone indicazioni. Come anticipato, il Mancini ha deciso di osservare da vicino dei ragazzi giovani per trovare nuove certezze in vista del nuovo ciclo azzurro.

Tra le sicurezze c’è sicuramente Donnarumma: il portiere è stato l’unico a giocare tutte le partite, indossando anche la fascia da capitano in più occasioni.

Il numero 1 azzurro, però, ha avuto una serata negativa contro la Germania: un suo errore nella costruzione dal basso ha portato al gol del momentaneo 5-0, rendendo ulteriormente pesante un passivo che era già grave.

Donnarumma, dopo la partita, si è presentato ai microfoni della Rai, ma una sua risposta ha causato molte polemiche.

La giornalista gli ha posto una domanda sull’errore che ha causato il 5-0, ponendo l’accento sul fatto che non sia la prima volta che gli capita. Donnarumma ha risposto con nervosismo: “Quando è capitato? Col Real Madrid che era fallo? Se vogliamo fare polemiche su queste cose allora facciamole. Io faccio un discorso di squadra. Se vuoi dare la colpa a me sono il capitano e mi prendo le responsabilità”.

La risposta dell’ex Milan non è stata gradita dai tifosi azzurri, che si sono schierati con la giornalista accusando il portiere di arroganza. Lui stesso, comunque, ha ammesso di aver capito il proprio errore: “Dopo gli errori si cresce e adesso bisogna solo guardarci in faccia, riposare e tornare molto più forti”.