Calciomercato Juventus, prezzo fissato per il giocatore da tempo seguito: le ultime importantissime novità fanno tremare i tifosi.

In casa bianconera sono previsti non pochi cambiamenti, alla luce delle diverse uscite concretizzate dalla Vecchia Signora e alle quali potrebbero far seguito ulteriori sortite nelle prossime settimane. Impensabile, però, un atteggiamento di passività da parte degli addetti ai lavori e, in particolar modo, di quel Cherubini consapevole di dover ovviare anche ai propri errori e alle defezioni di una Vecchia Signora che paga le diverse miopi valutazioni di questi ultimi anni.

La stagione insolitamente conclusa senza trofei deve essere un indizio che apra ulteriormente gli occhi ad una società e una dirigenza che deve rimettersi sulla giusta via quanto prima, tornando ai gloriosissimi livelli di un tempo e rendendo l’ultimo campionato un solo brutto ricordo.

I movimenti sono diversi e, come detto, interesseranno plurime questioni. A partire dalla ricerca di validi alter-ego a quei giocatori che hanno già svuotato gli armadietti della Continassa o di quelli che potrebbero partire nelle prossime settimane. Dopo le sortite di Chiellini e Dybala, prossimamente saluterà anche Bernardeschi, il cui contratto è praticamente scaduto e che sembrerebbe essere molto vicino al Napoli. Importante soppiantare alla perdita di un giocatore così eclettico e ancora più centrale la ricerca di rinforzi in attacco.

Calciomercato Juventus, prezzo fissato ma doppia concorrenza in Liga

Qui, numero 10 a parte, servirà cercare anche un valido alter-ego a Morata che, salvo clamorosi scenari, dirà addio per la seconda volta alla Juventus, ormai decisasi a non voler assecondare le pretese dell’Atletico Madrid, nonostante lo sconto concesso nelle ultime settimane.

Non passi in secondo piano, poi, l’ormai vexata qauestio del centrocampo, autentico tallone d’Achille di questi anni e vantante come unico inamovibile Locatelli. In attesa della tanto sperata esplosione di Zakaria, gli adepti di Agnelli sono alla ricerca dello spiraglio per ingaggiare (e anche qui non si tratterebbe di una prima volta) a zero Paul Pogba. Occhio però anche a quanto raccolto dalla penna di Fichajes.net, Ekrem Konur che ha riportato delle importanti informazioni in Liga.

Secondo il su citato, infatti, non sarebbe scemato l’interesse dei piemontesi per Carlos Soler del Valencia, qualitativo centrocampista seguito anche da Barcellona e Atletico. I Pipistrelli avrebbero fissato il prezzo: 25 milioni di euro.