Diletta Leotta non riesce a dimenticare Can Yaman: nuovi rumors sulla coppia

Diletta Leotta e Can Yaman tornano ad essere insieme protagonisti dell’attenzione dei media, a quanto pare influenzare conduttrice televisiva non sarebbe riuscita a dimenticare quindi la tua ex amore.

Il 2021 è stato animato dal racconto della storia d’amore appena nata tra l’attore Can Yaman e Diletta Leotta, i due sono usciti allo scoperto dopo vari rumors, segnalazioni avvistamenti per poi raccontare in parte quello che è stato il loro sentimento pronti anche a convolare a nozze.

La voi fine della discussa storia d’amore ha rappresentato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i fan e sostenitori della coppia, sperando che potessero comunque trovare il modo di sorvolare le divergenze.

La nuova vita di Diletta Leotta dopo Yaman

Ebbene sì, dopo l’addio ufficiale Diletta Leotta e Can Yaman sono state numerose le notizie pubblicate sul costo di entrambi, nel sperando di poterli vedere tornare ancora insieme anche quando la conduttrice e influencer ospite a Verissimo ha rivelato che è un grande amore come quello con la storia turco non si dimentica.

Recentemente, Diletta Leotta è stata avvistata al fianco del modello Giacomo Cavalli con il quale potrebbe aver avviato anche un flirt mai del tutto confermato, dato che la conduttrice allo stesso tempo non avrebbe archiviato la relazione con l’attore turco.

“Non l’ho ha mai dimenticato”

A lanciare un nuovo gossip su Diletta Leotta e Can Yaman e stato il portale The Pipol, il quale ha fatto riferimento anche al legame con il modello Cavalli.

In particolar modo, il riferimento al gossip riguardante di lettere rotta il portale ha lanciato il seguente rumors: “Nonostante sia volata alle Baleari con l’amico Giacomo Cavalli, è ancora single. Trascorrerà la sua estate con le amiche e gli affetti più cari. Secondo persone a lei vicine avrebbe stoppato il suo cuore alla storia con Can, che non avrebbe mai dimenticato”.