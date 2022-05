Juventus – E’ scontro tra Allegri ed i tifosi: insulti sul web, quello che sta accadendo non si è mai visto

È bufera in casa Juventus. Negli ultimi giorni sui profili social della società e del tecnico, Massimiliano Allegri, sono comparsi insulti rivolti all’allenatore toscano. I tifosi bianconeri vorrebbero un avvicendamento nella guida tecnica, sollevando proprio Allegri dall’incarico.

Il ritorno di Max Allegri alla guida della Juventus non ha portato i risultati sperati ad inizio stagione.

Il popolo juventino in disaccordo con le scelte societarie, in primis quella del tecnico, sta attuando una vera e propria rivolta social.

Stagione deludente, poco gioco e nessun titolo

Quando nell’estate 2021 la Juventus comunicava la separazione da Andrea Pirlo, reo di aver mancato gli obiettivi principali, per il ritorno in bianconero di Allegri in pochi si aspettavano che la Vecchia Signora potesse chiudere la stagione con zeru tituli. La prima avventura di Allegri alla Juve era andata ben diversamente. La Juventus, sotto la sua gestione, conquistò 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppa Italiane in 5 anni. La squadra che il tecnico toscano si trovò tra le mani, però, era una squadra ben diversa, era una squadra costruita per vincere. Il ritorno di Allegri lasciava presagire ad un ritorno al titolo nazionale e, perché no, ad un’avventura in Champions altamente competitiva. La stagione bianconera ha disatteso le aspettative e, per questo, i tifosi vorrebbero un cambio di tecnico. Quello che il popolo Juve addita ad Allegri, oltre alla già citata mancanza di risultati, è l’assenza di gioco, la scarsa vena offensiva e una gestione dei calciatori non sempre ottimale. Con il mercato invernale sembrava che le cose potessero cambiare ma gli arrivi di Vlahovic e Zakaria hanno portato in dote “solo” la qualificazione alla prossima Champions League.

Bufera social contro di lui, ma il futuro è già segnato

Massimiliano Allegri si trova sul banco degli imputati per alcuni passi falsi che la tifoseria non ha gradito. Una Juve mai competitiva al girone d’andata, l’eliminazione subita contro l’abbordabile Villarreal, la sconfitta in campionato contro i rivali dell’Inter che ha estromesso definitivamente i bianconeri dalla corsa al titolo, la gestione del caso Dybala, le sconfitte nelle finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana sempre contro i nerazzurri. Tutto questo fa apparire la sola qualificazione in Champions troppo poco per una squadra, una società come la Juventus.

Nel mirino dei tifosi sarebbe finita, dunque, tutta la dirigenza bianconera, responsabile insieme al tecnico della stagione fallimentare. Per un club abituato a primeggiare, soprattutto in Italia, la stagione potrebbe anche essere definita negativa. Quello di cui bisogna tener conto, però, è che in casa Juve è in corso una rifondazione e, com’è noto, quando si rifonda bisogna mettere in conto delle stagioni di transizione. L’inizio della stagione bianconera lasciava presagire ad una Juventus fuori dal palcoscenico europeo più importante. Essere riusciti a raggiungerlo, quindi, è da considerarsi un buon traguardo, considerando gli introiti che porta l’accesso alla Champions.

Di questa lunghezza d’onda è anche il noto giornalista, Mario Sconcerti, che, intervenuto a calciomercato.com, ha difeso il tecnico della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Essere tifosi quando si vince riesce a chiunque. C’è qualcosa di insopportabile in questa arroganza della vittoria […] Senza capire i tempi, senza tener conto delle dinamiche naturali, delle reazioni e della forza degli altri“.