Erjona Sulejmani spaziale: il micro bikini non copre proprio nulla, esce tutto fuori

Erjona Sulejmani si è mostrata in foto con un mini bikini che non copre assolutamente nulla. Ecco la foto pubblicata sui social.

Nel mondo calcistico sono famose anche le Wags, ossia le donne che sono legate ai giocatori e ai beniamini di tutti i tifosi.

Molte di queste sono diventante anche dei personaggi in vista del mondo dello spettacolo avendo una propria carriera indipendente da quella dei propri consorti.

Erjona Sulejmani e il bikini quasi inesistente

Alcune di queste Wags vengono apprezzate da parte dei tifosi anche dopo la separazione dai calciatori come avvenuto per Erjona Sulejmani che dopo la fine della storia con il centrocampista Blerim Dzemaili ha continuato a ricevere consensi riguardo la sua bellezza da parte dei fan.

La donna è stata impegnata col calciatore svizzero di origini albanesi, attualmente allo Zurigo, dal 2015 al 2018 e dalla loro storia è nato un figlio di nome Luan.

Nata a Scutari, nel nord dell’Albania nel 1989, spesso ha raccontato che lei e la sua famiglia sono arrivate in Italia dopo aver vissuto degli eventi drammatici per via della guerra in Kosovo che si stava svolgendo in quegli anni.

Per via di questi episodi ha vissuto dei momenti molto difficili che ancora oggi le provocano dolore quando ricorda quei giorni.

Eletta Miss Albania e la migliore Wags degli Europei del 2016, la donna dopo la sua storia con Dzemaili ha preso parte alla trasmissione televisiva Temptation Island nel ruolo di tentatrice.

Al momento è un’imprenditrice immobiliare e in una passata intervista rilasciata a Lorella Boccia nel programma Rivelo ha ammesso di avere una carattere molto forte e determinato che si è dovuta costruire per affrontare i momenti difficili che ha vissuto.

La foto di Instagram

Nonostante questo, ha dichiarato che questi episodi hanno tirato fuori una parte di se che non sapeva di avere e che ha scoperto lati del suo carattere molto nascosti mostrandosi molto contenta nell’aver fatto conoscenza di quest’altra parte di se.

La donna ha anche avuto una breve relazione con Alessandro Basciano, ex protagonista di Uomini e Donne e concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erjona Sulejmani (@erjona_sulejmani)

Sui suoi social, Erjona pubblica molte foto in cui si mostra in tutta la sua forma fisica e in un ultimo post si è fatta fotografare al mare con un bikini che copre ben poco le sue forme.

Infatti dal reggiseno fuoriesce tutto il seno che ha mandato in estasi i suoi fan che subito si sono scatenati a riempirla di cuori e di commenti di apprezzamento.